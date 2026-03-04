Do samba ao skate, Pâmela Rosa supera lesão e retorna ao Mundial

Pâmela Rosa está de volta ao cenário mundial do skate. Após meses de recuperação de uma lesão no ligamento no ombro, ela disputa o Mundial em São Paulo, a partir desta quarta-feira (4), de olho em sua terceira participação olímpica.

A lesão de Pâmela aconteceu em julho de 2025, enquanto treinava para a etapa de Brasília da Street League Skateboarding (SLS). Ela precisou passar por cirurgia para reparar o ligamento do ombro esquerdo e não teria tempo hábil de recuperação para competir no Mundial, que até então estava programado para setembro, nos Estados Unidos.

Porém, o cancelamento do evento deu à brasileira uma nova chance de competir, em casa, em um cenário bastante especial. Foi na pista do Parque Cândido Portinari, em São Paulo, que Pâmela conquistou o título mundial em 2019.

— Acho que tudo tem que acontecer na hora certa. Sou muito grata a tudo que o skate vem me proporcionando, independentemente de conseguir participar ou não. O skate é isso, às vezes mesmo no tempo em que a gente tá machucada, o skate faz a gente estar no topo não só em competições, mas de felicidade, de saúde mental - contou, em entrevista ao Lance!.

A atenção ao preparo físico é uma das prioridades de Pâmela Rosa no ciclo olímpico, após sofrer com lesões em suas últimas participações. Às vésperas da competição em Tóquio, sofreu uma torção no tornozelo que prejudicou sua performance. Em Paris, competiu com o mesmo tornozelo lesionado e, com dores, não avançou à final. Em Los Angeles, ela espera fazer uma história diferente.

— Tenho certeza que eu 100% com o meu corpo, consigo dar 1000% no skate. Agora é manter o trabalho, continuar bem nas competições, pontuar e representar meu país, para em 2028 estar em mais uma Olimpíada - disse.

Pâmela Rosa durante desfile de Carnaval em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

No ritmo dentro e fora da pista

Enquanto se preparava para o retorno ao cenário mundial do skate, Pâmela Rosa ainda teve tempo para se dedicar a outra de suas paixões: o Carnaval. A paulista de 26 anos costuma integrar a bateria das escolas de samba e, neste ano, desfilou pela Mocidade Alegre e Dragões da Real, em São Paulo, além da Grande Rio, no Rio de Janeiro.

— O Carnaval é a melhor época do ano pra mim. Em época de Carnaval minha vida é uma loucura, mas é o que me move, me dá uma vontade absurda de evoluir tanto na vida pessoal quanto na profissional - contou.

