Yuto Horigome defende legado japonês e curte açaí no Mundial de Skate
Bicampeão olímpico do street é uma das principais estrelas que compete em São Paulo
Aos 27 anos, Yuto Horigome é um símbolo do domínio japonês no cenário mundial do skate. Bicampeão olímpico, ele chega ao Mundial de Skate animado para viver a cultura brasileira e de olho na próxima geração de skatistas de seu país.
Como muitos skatistas, Yuto sempre sonhou em viver em Los Angeles, berço da modalidade e palco das próximas Olimpíadas. Ele se mudou para os Estados Unidos aos 16 anos para fortalecer sua carreira como skatista profissional e desde então se consolidou como uma referência global do skate. O japonês soma oito vitórias em eventos da Street League Skateboarding (SLS), além de seis ouros em X Games, o mais recente conquistado em Salt Lake City, em 2025.
— Desde que eu era criança, sempre sonhei em viver nos Estados Unidos, era onde viviam meus skatistas favoritos. Por isso fui morar lá. Fiquei indo e vindo do Japão para LA e conheci muitos países, viajei pra todo lugar - contou, em entrevista ao Lance!.
A consagração veio nos Jogos Olímpicos, em que Yuto se tornou absoluto. Na estreia da modalidade, em Tóquio, ele dominou a competição com manobras muito limpas e técnicas, somando pontuações altas. Três anos mais tarde, em Paris, ele usou de toda a sua experiência para, na última manobra, garantir novamente o lugar mais alto do pódio em uma disputa extremamente acirrada.
Atualmente, Yuto Horigome ocupa a 17ª colocação do ranking mundial de skate street e vê com bons olhos a manutenção do domínio japonês no cenário da modalidade. Toa Sasaki, 19 anos, e Sora Shirai, 24, são os atuais líder e vice-líder do ranking. O jovem Ginwoo Onodera, de apenas 15 anos, vem se destacando no cenário e se aproxima do top-10.
— O nível do skate japonês é muito louco, é muito bom. Estou muito animado para o futuro, tem muitos jovens talentos no skate japonês, estou muito animado. Eu amo o skate e só quero continuar fazendo o que eu amo - completou.
Paixão por açaí e cultura brasileira
Às vésperas do Mundial, Yuto Horigome mostrou empolgação para competir no Brasil e não escondeu seu aspecto preferido do país: a culinária, especialmente o açaí. O prato, aliás, já havia feito muito sucesso entre os skatistas japoneses durante passagem pelo país para o SLS Super Crown, no final do ano passado.
— Esta é uma das minhas cidades favoritas. Eu amo a comida brasileira e amo açaí. Assim que cheguei aqui já tracei duas tigelas de açaí. Estou muito feliz. Legal também estar com todos os meus amigos, fazendo o que a gente gosta num lugar especial - disse, durante evento de abertura do Mundial em São Paulo.
