Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Mundial de Skate em São Paulo pode embaralhar a disputa interna do Brasil por vagas no park para os Jogos de Los Angeles 2028. Valendo pontos decisivos para o ranking, a competição reúne cinco brasileiros no top-10 do mundo, entre eles os medalhistas Pedro Barros e Augusto Akio, e deve acirrar a briga pelo top-3 nacional.

continua após a publicidade

➡️Com formato inédito, Mundial de Skate em São Paulo é chave para corrida olímpica

➡️São Paulo recebe Mundial de Skate e consagra história de resistência no esporte

Desde a inclusão do skate no programa olímpico, a disputa pelas três vagas do Brasil no park foi acirrada. Em Tóquio 2021, o país colocou seus três atletas na final: Pedro Barros, que conquistou a prata, Luiz Francisco, que terminou em quarto, e Pedro Quintas, que foi o sétimo colocado.

O cenário mudou quase que completamente para Paris, apenas três anos depois. Pedro Barros foi o único a manter sua vaga, e viu a ascensão de Augusto Akio e Luigi Cini. Um dos pontos chave para a classificação de Akio, que subiu ao pódio com a medalha de bronze, foi a conquista do vice-campeonato mundial em 2022. Assim como em Tóquio, o Brasil colocou seus três skatistas na final olímpica.

continua após a publicidade

— A gente vive um reflexo instantâneo do que os skatistas brasileiros fomentam, isso acaba naturalmente refletindo dentro do nível técnico. Não é de hoje, a gente sempre teve durante a nossa história skatistas que são surpreendentes pro mundo todo, que ajudaram até a moldar o que é o skate hoje em dia - opinou Pedro Barros.

Atualmente, os brasileiros dominam o topo do ranking masculino do skate park, com cinco atletas entre os dez melhores. Além dos olímpicos Augusto Akio (2º), Pedro Barros (4º) e Luigi Cini (6º), os jovens Gui Khury (9º) e Kalani Konig (10º) completam a lista.

continua após a publicidade

Aos 17 anos, Gui Khury é uma das principais apostas da nova geração para o ciclo até Los Angeles. Natural de Curitiba, ele tem feito a transição do vertical para o skate park e se destacou na Copa do Mundo de Roma, em 2025, ao conquistar a medalha de bronze.

🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Luigi Cini representou o Brasil em Paris 2024 (foto: Julio Detefon / CBSk)

Impacto do Mundial de São Paulo na corrida olímpica

A classificação olímpica é definida pela pontuação no ranking obtida em competições organizadas pela World Skate ao longo do ciclo. O Mundial é uma das principais competições deste cenário, garantindo 80.000 pontos para os campeões tanto do street quanto do park.

Além do Mundial no Brasil, outras três competições no calendário de 2026 serão de grande importância na corrida até Los Angeles. Em julho, está prevista a disputa da Copa do Mundo de skate street e park, em Roma, na Itália. Em outubro, o Mundial de 2026, que será sediado em Assunção, no Paraguai. A temporada será concluída em novembro, com a Copa do Mundo de skate street, em Utsonomiya, no Japão.

Calendário de 2026 divulgado pela World Skate (Foto: World SKate)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico