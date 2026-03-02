O Mundial de Skate chega a São Paulo valendo mais do que medalhas: a competição reunirá pela primeira vez street e park em disputas simultâneas, com pontos importantes para o ranking mundial e para a corrida olímpica rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. O evento acontecerá no Parque Cândido Portinari, entre os dias 1º e 8 de março.

O formato da competição

Tanto no skate street quanto no skate park, a competição começa com uma fase classificatória aberta. Nela, 32 atletas avançam para as quartas de final. Além deles, os oito melhores do ranking mundial entram direto nessa fase. Por isso, nomes como Rayssa Leal, Ginwoo Onodera, Augusto Akio e Pedro Barros só entram em ação a partir das quartas de final.

Depois das quartas, 16 skatistas avançam à semifinal. Destes, apenas oito chegam à final, que define os campeões de cada modalidade.

Formato do street

Classificatórias e quartas: duas voltas; vale a melhor nota.

Semifinal: duas voltas e três manobras; conta a soma da melhor volta e da melhor manobra.

Final: três voltas e três manobras; novamente vale a soma da melhor volta com a melhor manobra.

Formato do park

Classificatórias, quartas e semifinal: três voltas; vale a melhor nota.

Final: acontece em duas etapas. Primeiro, todos fazem três voltas para definir a classificação. Depois, os cinco melhores executam uma quarta volta, que decide o campeão.

Impacto no caminho até LA 2028

A classificação olímpica é definida pela pontuação no ranking obtida em competições organizadas pela World Skate ao longo do ciclo. O Mundial é uma das principais competições deste cenário, garantindo 80.000 pontos para os campeões tanto do street quanto do park.

Conquistar o título em São Paulo ou pelo menos figurar no pódio tem grande peso, já que a diferença de pontuação final entre os atletas é bastante relevante. Entre o campeão e o oitavo colocado, último entre os finalistas, a diferença é de 56.700 pontos.

Além do Mundial no Brasil, outras três competições no calendário de 2026 serão de grande importância na corrida até Los Angeles. Em julho, está prevista a disputa da Copa do Mundo de skate street e park, em Roma, na Itália. Em outubro, o Mundial de 2026, que será sediado em Assunção, no Paraguai. A temporada será concluída em novembro, com a Copa do Mundo de skate street, em Utsonomiya, no Japão.

Mundial de 2025 em 2026?

Apesar de ser disputado em 2026, o Mundial de São Paulo marca o encerramento da temporada 2025 do circuito organizado pela World Skate, entidade que rege diversos esportes sobre rodas, incluindo o skateboarding. A princípio, a competição estava prevista para setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, mas adiada em julho, sem previsão de reagendamento.

Na ocasião, a World Skate informou, por meio de documento oficial, que "o anfitrião não cumpriu com as condições gerais e requerimentos chave para a organização do evento".

A cidade de São Paulo tem se consolidado como um centro do skate mundial. Anfitriã das últimas três edições do SLS Super Crown, a capital volta a receber o Mundial após sediar as competições de park e street em 2019, também no Parque Cândido Portinari.