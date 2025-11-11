Rayssa Leal volta ao Brasil para o STU Pro Tour do Rio; veja programação

Após disputar a etapa de Roland Garros da SLS, na França, Rayssa Leal agora chega ao Brasil para disputar o STU Pro Tour do Rio de Janeiro. O evento na Praça Duó, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade, antecede o Super Crown da SLS, decisão da categoria. O STU será entre quinta-feira (13) e domingo (16), e Rayssa Leal entra na pista a partir de sexta-feira (14). O Lance! acompanha o STU Pro Tour do Rio direto da Praça Duó.

Rayssa Leal busca o pentacampeonato na etapa. Além dela, estão na disputa do street feminino as brasileiras Pâmela Rosa, Kayna Abel, Maria Lúcia, Maria Almeida, Átali Mendes, Isabelly Ávila e Gabi Mazetto. Chloe Covell, segunda colocada na edição de 2024 do STU Pro Tour, também estará presente.

Rayssa Leal será uma das grandes atrações no Pro Tour Stu no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/ Instagram)

Formato de competição do STU Pro Tour do Rio

Na primeira fase, realizada na sexta-feira, 16 skatistas serão divididas em quatro baterias. Cada uma delas terá duas voltas de 60 segundos e apenas a volta que tiver a maior nota será considerada. As três primeiras de cada bateria avançam, para a semifinal.

Bateria 1: Kyle Frank (USA), Pamela Rosa (BRA) , Aoi Uemura (JAP) e Daniela Terol (ESP); Bateria 2: Kayna Abel (BRA) , Aldana Bertran (FRA), Maria Lúcia (BRA) e Maria Almeida (BRA) ; Bateria 3: Chloe Covel (AUS), Carla Karolina (BRA) , Keet Oldenbeuving (HOL) e Rayssa Leal (BRA) ; Bateria 4: Átali Mendes (BRA) , Christine Cottam (USA), Isabelly Ávila (BRA) e Gabi Mazetto (BRA) .

No sábado, acontece a semifinal do street feminino. As 12 skatistas que avançaram para a etapa serão divididas em três baterias. Dessa vez, serão três voltas de 45 segundos, com cada uma delas tendo 15 segundos para a execução de uma best trick. Somente a maior nota do somatório da melhor volta e manobra será considerada. As duas mais bem posicionadas em cada bateria vão à final.

Já no domingo, acontece a final do street. As seis skatistas que avançaram terão três voltas de 45 segundos com mais 15 segundos para a best trick. Apenas a melhor manobra + volta será considerada no somatório. A skatista com maior pontuação vence.

Programação do street feminino com Rayssa Leal

Sexta (14/11/25)

15h às 16h40: Fase 1 Street feminino

Sábado (15/11/25)

15h55 às 17h15: Semifinal Street feminino

Domingo (16/11/25)