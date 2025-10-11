Rayssa Leal insiste no erro e é eliminada da final em Roland Garros

Rayssa Leal, também conhecida como a Fadinha do skate, não conseguiu um bom desempenho na etapa de Roland Garros da Street League Skateboarding (SLS). A brasileira cometeu o mesmo erro três vezes e não passou da primeira fase da competição, realizada em Paris.

A Fadinha terminou a primeira volta na liderança, com 7.9 pontos. Em seguida, errou três vezes a mesma manobra e, mesmo já eliminada, tentou a quarta e acertou, garantindo uma nota 8 e fechando a fase classificatória na quarta colocação de seu grupo.

No torneio, as skatistas foram divididas em dois grupos de cinco, e apenas as três primeiras de cada chave avançaram para a final, que será realizada ainda neste sábado (11), a partir das 13h30 (de Brasília). Já no masculino, os skatistas serão divididos em quatro grupos e apenas o melhor colocado de cada avança diretamente à final. Além deles, os dois com as maiores pontuações no ranking geral dos Knockout Rounds também continuam na competição.

Rayssa Leal erra e é eliminada do SLS em Roland Garros (Foto: Reprodução X)

Aos 17 anos, Rayssa tem 13 vitórias em etapas da SLS, o maior número da história entre as mulheres. Além de duas medalhas olímpicas na carreira (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024).

Após o evento em Paris, a próxima disputa de SLS acontecerá em Las Vegas, no Las Vegas Convention Center, em 25 de outubro. O torneio termina com o Super Crown, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Veja classificação final da chave de Rayssa Leal