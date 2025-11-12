Rayssa Leal vê STU como momento para turistar, mas garante: 'Quero ganhar'

O Rio de Janeiro tem seus encantos e entre os skatistas não seria diferente. Aos 17 anos, a nossa "fadinha", Rayssa Leal, está em solos cariocas participar do STU Pro Tour do Rio de Janeiro e contou sobre a vibe especial que a etapa carrega. O evento na Praça Duó, Barra da Tijuca, antecede o Super Crown da SLS, decisão da categoria.

— Gosto muito de vir para o Rio. Este é um dos melhores campeonatos do mundo, com pista, hotel ao lado e o mar. Não precisa de mais nada. É como se fosse uma viagem de férias com a família, uma oportunidade para turistar — revelou Rayssa Leal sobre a experiência de competir na cidade.

— Eu gosto muito das pessoas, tem uma vibe realmente muito diferente lá do Nordeste. Aqui é como se fosse outro país. E eu gosto muito de conhecer a cultura, o jeito das pessoas, como elas se vestem e gosto muito do estilo daqui. Por isso gosto de estar no Rio, aqui é um dos melhores campeonatos do mundo — completou a fadinha.

Além da paz que é estar no Brasil e turistar no Rio de Janeiro, Rayssa mira vencer a competição novamente.

— Acho que todo mundo que entra na pista tem um objetivo só. Obviamente, quando a gente entra, a gente quer se divertir, quer acertar nossos números, mas cada um que está ali pensa em seu primeiro lugar, com certeza, em seu pódio, fazer uma boa final e eu não sou diferente, eu quero estar no topo do pódio — disse.

Com a praia da Barra da Tijuca de plano de fundo, Rayssa Leal busca o pentacampeonato na etapa. Além dela, estão na disputa do street feminino as brasileiras Pâmela Rosa, Kayna Abel, Maria Lúcia, Maria Almeida, Átali Mendes, Isabelly Ávila e Gabi Mazetto. Chloe Covell, segunda colocada na edição de 2024 do STU Pro Tour, também estará presente.

Sky Brown, Augusto Akio, Cordano Russell e Rayssa Leal na coletiva do STU Rio 2025 (da esquerda para a direita) (Foto: STU)

Formato das competições do STU Pro Tour Rio

Street feminino

Fase 1: 16 skatistas divididas em 4 baterias, cada uma com direito a 2 voltas de 60

segundos (vale a melhor volta). As três melhores colocadas de cada bateria avançam

para a semifinal.

Semifinal: 12 skatistas divididas em 3 baterias, cada uma com direito a 3 voltas de

45 seg + 15 seg para a execução de uma melhor manobra, a Best Trick. Vale a melhor

nota (volta e manobra juntas). Primeira e segunda de cada bateria avançam para a final.

Final: 6 skatistas competem em 3 voltas de 45 segundos + 15 segundos para a

execução de uma melhor manobra, a Best Trick. Na terceira volta, há a chance de rebate

na melhor manobra. Vale a melhor nota (volta e manobra juntas).

Street masculino

Fase 1: 24 skatistas divididos em 6 baterias, cada um com direito a 2 voltas de 60

segundos (vale a melhor volta). Os primeiros de cada bateria avançam direto para a

semifinal. Segundo e terceiro de cada bateria avançam para a segunda fase.

Fase 2:12 skatistas divididos em 3 baterias, cada um com direito a 2 voltas de 60

segundos (vale a melhor volta). Primeiro e segundo colocados de cada bateria avançam

para a semifinal, onde encontrarão os pré-classificados da primeira fase.

Semifinal: 12 skatistas divididos em 3 baterias, cada um com direito a 3 voltas de 45

segundos + 15 segundos para a execução de uma melhor manobra, a Best Trick. Vale

a melhor nota (volta e manobra juntas). Primeiro e segundo colocados de cada bateria

avançam para a final.

Final: 6 skatistas competem em 3 voltas de 45 segundos + 15 segundos para a

execução de uma melhor manobra, a Best Trick. Na terceira volta, há a chance de rebate

na melhor manobra. Vale a melhor nota (volta e manobra juntas).

Park feminino

Fase 1: 16 skatistas divididas em 4 baterias, cada uma com direito a 3 voltas de 45

segundos (vale a melhor volta). As três melhores colocadas de cada bateria avançam

para a semifinal.

Semifinal: 12 skatistas divididas em 3 baterias, cada uma com direito a 3 voltas de

45 segundos. Vale a melhor nota. As primeiras e segundas colocadas de cada bateria

avançam para a final.

Final: 6 skatistas competem em dois tempos de 20 minutos, com um intervalo técnico

de 5 minutos. As notas são aplicadas a cada volta. Para a pontuação final, vale a melhor

volta.

Park masculino

Fase 1: 24 skatistas divididos em 6 baterias, cada um com direito a 3 voltas de 45

segundos (vale a melhor volta). Os primeiros de cada bateria avançam direto para a

semifinal. Segundo e terceiro de cada bateria avançam para a fase 2.

Fase 2: 12 skatistas divididos em 3 baterias, cada um com direito a 3 voltas de 45

segundos (vale a melhor volta). Primeiro e segundo colocados de cada bateria avançam

para a semifinal, onde encontrarão os pré-classificados da primeira fase.

Semifinal: 12 skatistas divididos em 3 baterias, cada um com direito a 3 voltas de 45

segundos. Vale a melhor nota. Primeiro e segundo colocados de cada bateria avançam

para a final.

Final: 6 skatistas competem em 2 tempos de 20 minutos, com um intervalo técnico

de 5 minutos. As notas são aplicadas a cada volta. Para a pontuação final, vale a

melhor volta.