Estrelas do skate visitam Cristo Redentor antes do PRO Tour STU Rio

Na manhã desta terça-feira (11), skatistas do cenário nacional e internacional fizeram uma visita ao Cristo Redentor, um dos mais famosos pontos turísticos do Brasil. O passeio aconteceu na véspera do Pro Tour STU Rio, etapa da liga mundial de skate que acontece a partir desta quarta-feira (12), na Praça Duó, localizada na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal lidera estrelas do skate mundial na etapa decisiva do Pro Tour STU no Rio de Janeiro

➡️ Rayssa Leal parabeniza Norris, campeão do GP Brasil; veja vídeo

Participaram da visita os brasileiros Ivan Monteiro, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Tony Alves (paratleta), Gabi Mazetto e Matheus Mendes. De estrangeiros, estiveram presentes os atletas Ângelo Caro (Peru), Mauro Iglesias (Argentina) e Aldana Beltran (Argentina).

O convite foi feito pela Visit Rio, órgão responsável pela promoção turística da cidade do Rio. O momento simbolizou uma conexão entre esporte, cultura e o cartão-postal do local.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Skatistas visitam Cristo Redentor antes de Pro Tour STU (Foto: Julio Detefon)

Etapa Rio do Pro Tour STU

O Rio de Janeiro será o palco da consagração do Pro Tour STU em 2025. Após uma estreia internacional de sucesso em Varberg, na Suécia, e uma etapa histórica em Porto Alegre, a nova liga mundial de skate retorna ao seu "berço" para a terceira etapa da temporada, de 12 a 16 de novembro, na Praça Duó.

A nata do skate mundial está confirmada para um espetáculo nas pistas de Street e Park. No Street feminino, a medalhista olímpica Rayssa Leal terá a companhia da espanhola Daniela Terol e da japonesa Aoi Uemura. No masculino, Carlos Ribeiro, Jake Ilardi e Cordano Russel são nomes de peso.

continua após a publicidade

Rayssa Leal começou 2025 com título do STU de Porto Alegre (Foto: Divulgação/STU)

O Park também promete alto nível. A nipo-britânica Sky Brown e a espanhola Naia Laso desafiam as brasileiras Dora Varella, Yndiara Asp e Isadora Pacheco. Entre os homens, a lenda Pedro Barros enfrenta novos talentos como Tate Carew e Issei Sakurai.

Em 2024, no Rio, Rayssa Leal e Matias Dell Olio venceram no Street, enquanto Luigi Cini e Sky Brown levaram o Park, mostrando o altíssimo nível esperado novamente este ano.