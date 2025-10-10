Rayssa Leal disputa novo formato da SLS em Roland Garros; entenda

A Street League Skateboarding (SLS) desembarca em Roland Garros, Paris, neste sábado (11). Será a primeira vez que um torneio de skate acontece no templo histórico do tênis. Além disso, o evento estreia um novo formato de disputa.

continua após a publicidade

A fase eliminatória começa às 8h (de Brasília) e as finais acontecem a partir de 13h30, com a feminina, e 15h, com a decisão do pódio masculino.

Roland Garros recebe pista de Skate da SLS

Entenda a novidade da SLS

Nesta etapa, será implementado pela primeira vez o modelo de Knockout Rounds, baseado em rodadas eliminatórias. Os atletas são divididos em grupos e competem entre si pela vaga na busca por pódio.

continua após a publicidade

No feminino, as participantes serão separadas em dois grupos. Após as disputas, as três melhores de cada passam para a fase decisiva.

Já no masculino, os skatistas serão divididos em quatro grupos e apenas o melhor colocado de cada avança diretamente à final. Além deles, os dois com as maiores pontuações no ranking geral dos Knockout Rounds também continuam na competição.

➡️ Com Rayssa Leal, SLS estreia em Roland Garros; confira detalhes

Confira os grupos femininos

GRUPO 1

Roos Zwetsloot (Holanda), Yumeka Oda (Japão), Chloe Covell (Austrália), Paige Heyn (Estados Unidos) e Coco Yoshizawa (Japão)

GRUPO 2

Rayssa Leal (Brasil), Keet Oldenbeuving (Holanda), Aoi Uemura (Japão), Momiji Nishiya (Japão) e Funa Nakayama (Japão)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira os grupos masculinos

GRUPO 1

Cordano Russell (Estados Unidos), Ryan Decenzo (Canadá), Yuto Horigome (Japão), Zion Wright (Estados Unidos) e Kelvin Hoefler (Brasil)

GRUPO 2

Dashawn Jordan (Estados Unidos), Shane O’Neill (Austrália), Vincent Milou (França), Felipe Gustavo (Brasil) e Jhancarlos Gonzalez (Colômbia)

GRUPO 3

Ryan Sheckler (Estados Unidos), Kairi Netsuke (Japão), Aurélien Giraud (França), Gustavo Ribeiro (Portugal) e Giovanni Vianna (Brasil)

GRUPO 4

Braden Hoban (Estados Unidos), Carlos Ribeiro (Brasil), Nyjah Huston (Estados Unidos), Filipe Mota (Brasil) e Sora Shirai (Japão)

Como funciona a SLS?

A SLS Championship Tour 2025 é composta por sete etapas ao redor do mundo. Até o momento, foram concluídas as competições em Santa Mônica (EUA), Brasília (Brasil) e Cleveland (EUA). Após o evento em Paris, a próxima disputa acontecerá em Las Vegas, no Las Vegas Convention Center, em 25 de outubro. A SLS termina com o Super Crown, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.