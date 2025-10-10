menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

VÍDEO: Encarada tensa entre Do Bronx e Gamrot rouba o show antes do UFC Rio

Brasileiro dedicou seu retorno ao torcedor brasileiro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
17:47
Do Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )
imagem cameraDo Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )
  • Mais Notícias
O UFC Rio teve sua pesagem oficial e encaradas nesta sexta-feira.
Charles Do Bronx e Mateusz Gamrot foram os destaques da luta principal.
Público vibrou com a encarada entre Jhonata Diniz e Mario Pinto no peso pesado.
O UFC Rio deste sábado foi oficializado na sexta-feira, com a pesagem oficial, e depois com as últimas encaradas antes do show. Já na Farmasi Arena, os atletas envolvidos no evento encararam seus adversários pela última vez antes da luta. O destaque ficou para a luta principal com Charles Do Bronx e Mateusz Gamrot protagonizando uma encarada recheada de tensão.

O polonês aprendeu um português básico para provocar a torcida que lotou a Farmasi Arena para a encarada e disse, simplesmente, que estava pronto para a guerra contra Do Bronx.

Já o brasileiro teve uma mensagem muito mais simples, dedicando seu combate aos torcedores e agradecendo o apoio.

Várias encaradas tensas no UFC Rio

No peso pesado, o duelo de Jhonata Diniz e Mario Pinto foi um dos mais festejados pela torcida. Com a bandeira de Portugal, Pinto foi muito vaiado, mas pareceu não se importar e provocou o torcedor. Na encarada com Diniz, ele colocou a mão no ombro do brasileiro como se rezasse para ele.

No duelo entre as pesos palha Julia Polastri e Karolina Kowalkiewicz também houve tensão. Como primeira estrangeira a subir no palco, Kowalkiewicz recebeu toda a fúria da torcida brasileira, mas parecia acostumada.

O UFC Rio deste sábado começa a partir das 17h e será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming do UFC.

Resultados da pesagem do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira (70,7kg) x Mateusz Gamrot (70,7kg)
Peso galo: Deiveson Figueiredo (61,6kg) x Montel Jackson (61,6kg)
Peso meio-médio: Vicente Luque (77,1kg) x Joel Alvarez (77,5kg)
Peso pesado: Jhonata Diniz (116,5kg) x Mario Pinto (115,6kg)
Peso pena: Ricardo Ramos (66,2kg) x Kaan Ofli (66kg)
Peso pena: Lucas Almeida (66kg) x Michael Aswell (66kg)

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho (57,1kg) x Clayton Carpenter (57,1kg)
Peso pesado: Vitor Petrino (113,4kg) x Thomas Petersen (114,8kg)
Peso galo: Bia Mesquita (61,6kg) x Irina Alekseeva (61,4kg)
Peso mosca: Lucas Rocha (57,1kg) x Stewart Nicoll (57,1kg)
Peso palha: Julia Polastri (52,6kg) x Karolina Kowalkiewicz (52,6kg)
Peso galo: Luan Lacerda (61,6kg) x Saimon Oliveira (65,3kg)*

*Não bateu o peso

