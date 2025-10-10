VÍDEO: Encarada tensa entre Do Bronx e Gamrot rouba o show antes do UFC Rio
Brasileiro dedicou seu retorno ao torcedor brasileiro
O UFC Rio deste sábado foi oficializado na sexta-feira, com a pesagem oficial, e depois com as últimas encaradas antes do show. Já na Farmasi Arena, os atletas envolvidos no evento encararam seus adversários pela última vez antes da luta. O destaque ficou para a luta principal com Charles Do Bronx e Mateusz Gamrot protagonizando uma encarada recheada de tensão.
O polonês aprendeu um português básico para provocar a torcida que lotou a Farmasi Arena para a encarada e disse, simplesmente, que estava pronto para a guerra contra Do Bronx.
Já o brasileiro teve uma mensagem muito mais simples, dedicando seu combate aos torcedores e agradecendo o apoio.
Várias encaradas tensas no UFC Rio
No peso pesado, o duelo de Jhonata Diniz e Mario Pinto foi um dos mais festejados pela torcida. Com a bandeira de Portugal, Pinto foi muito vaiado, mas pareceu não se importar e provocou o torcedor. Na encarada com Diniz, ele colocou a mão no ombro do brasileiro como se rezasse para ele.
No duelo entre as pesos palha Julia Polastri e Karolina Kowalkiewicz também houve tensão. Como primeira estrangeira a subir no palco, Kowalkiewicz recebeu toda a fúria da torcida brasileira, mas parecia acostumada.
O UFC Rio deste sábado começa a partir das 17h e será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming do UFC.
Resultados da pesagem do UFC Rio
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira (70,7kg) x Mateusz Gamrot (70,7kg)
Peso galo: Deiveson Figueiredo (61,6kg) x Montel Jackson (61,6kg)
Peso meio-médio: Vicente Luque (77,1kg) x Joel Alvarez (77,5kg)
Peso pesado: Jhonata Diniz (116,5kg) x Mario Pinto (115,6kg)
Peso pena: Ricardo Ramos (66,2kg) x Kaan Ofli (66kg)
Peso pena: Lucas Almeida (66kg) x Michael Aswell (66kg)
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho (57,1kg) x Clayton Carpenter (57,1kg)
Peso pesado: Vitor Petrino (113,4kg) x Thomas Petersen (114,8kg)
Peso galo: Bia Mesquita (61,6kg) x Irina Alekseeva (61,4kg)
Peso mosca: Lucas Rocha (57,1kg) x Stewart Nicoll (57,1kg)
Peso palha: Julia Polastri (52,6kg) x Karolina Kowalkiewicz (52,6kg)
Peso galo: Luan Lacerda (61,6kg) x Saimon Oliveira (65,3kg)*
*Não bateu o peso
