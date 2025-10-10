Em Xangai, brasileiro é um dos que acertaram o ‘golpe impossível’; vídeo

Nesta sexta-feira (11), um vídeo divulgado pela ATP alcançou, em poucas horas, mais de 5 milhões de visualizações em uma das redes sociais. Nele, alguns tenistas foram desafiados a acertar um alvo, cuja circunferência era um pouco maior do que a de uma bolinha de tênis. Entre os que fracassaram nas tentativas estavam o alemão Alexander Zverev (3º) , o italiano Flavio Cobolli (22º) e o dinamarquês Holger Rune (11º). E um dos que acertaram foi o brasileiro Karue Sell, de 31 anos, 406º do mundo nas duplas.

Além do tenista catarinense, de Jaraguá do Sul, o russo Daniil Medvedev (18º) e o americano Learner Tien (36º) também acertaram o que parecia impossível.



Abaixo, o vídeo com as tentativas frustradas e os acertos do trio:

Brasileiro ajudou a montar o desafio



Curiosamente, o duplista brasileiro não jogou o torneio chinês. Sua última competição foi em 2024. Nas redes sociais, no último dia 29, Sell postou imagens e disse que estava criando um desafio, realmente, divertido e incrivelmente frustrante.



Pelo que se viu nas imagens acima, o tenista catarinense estava certo.

Sem nenhum representante nas simples, já que João Fonseca só volta a jogar no ATP de Bruxelas, semana que vem, o Masters 1000 chinês teve três brasileiros nas duplas. Mas nenhum deles passou para a segunda rodada. Marcelo Melo perdeu ao lado de Zverev, Fernando Romboli foi superado ao lado do tcheco Adam Pavlasek, enquanto Rafael Matos entrou graças a uma desistência, mas perdeu jogando com o uruguaio Ariel Behar.

