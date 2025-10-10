menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Em Xangai, brasileiro é um dos que acertaram o ‘golpe impossível’; vídeo

Catarinense Karue Sell é duplista, de 31 anos

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
19:21
O brasileiro Karue Sell foi um dos criadores do inusitado desafio (Reprodução)
imagem cameraO brasileiro Karue Sell foi um dos criadores do inusitado desafio (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta sexta-feira (11), um vídeo divulgado pela ATP alcançou, em poucas horas, mais de 5 milhões de visualizações em uma das redes sociais. Nele, alguns tenistas foram desafiados a acertar um alvo, cuja circunferência era um pouco maior do que a de uma bolinha de tênis. Entre os que fracassaram nas tentativas estavam o alemão Alexander Zverev (3º) , o italiano Flavio Cobolli (22º) e o dinamarquês Holger Rune (11º). E um dos que acertaram foi o brasileiro Karue Sell, de 31 anos, 406º do mundo nas duplas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Próximo torneio de João Fonseca tem nova sede; entenda
➡️João Fonseca realiza o sonho de fã de 11 anos do Mato Grosso; vídeo

Além do tenista catarinense, de Jaraguá do Sul, o russo Daniil Medvedev (18º) e o americano Learner Tien (36º) também acertaram o que parecia impossível.

Abaixo, o vídeo com as tentativas frustradas e os acertos do trio:

continua após a publicidade

Brasileiro ajudou a montar o desafio


Curiosamente, o duplista brasileiro não jogou o torneio chinês. Sua última competição foi em 2024. Nas redes sociais, no último dia 29, Sell postou imagens e disse que estava criando um desafio, realmente, divertido e incrivelmente frustrante.

Pelo que se viu nas imagens acima, o tenista catarinense estava certo.

Sem nenhum representante nas simples, já que João Fonseca só volta a jogar no ATP de Bruxelas, semana que vem, o Masters 1000 chinês teve três brasileiros nas duplas. Mas nenhum deles passou para a segunda rodada. Marcelo Melo perdeu ao lado de Zverev, Fernando Romboli foi superado ao lado do tcheco Adam Pavlasek, enquanto Rafael Matos entrou graças a uma desistência, mas perdeu jogando com o uruguaio Ariel Behar.

continua após a publicidade

O brasileiro Karue Sell em desafio inusitado em Xangai (Reprodução)
O brasileiro Karue Sell em desafio inusitado em Xangai (Reprodução)



circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias