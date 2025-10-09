menu hamburguer
Mais Esportes

Skate: Pedro Barros participa de torneio mundial inédito em Florianópolis

Evento divide skatistas entre Time Brasil e Time Mundo

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Marcelo Velloso
Dia 09/10/2025
19:54
Pedro Barros foi prata no skate park masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Lionel Bonaventure/ AFP)
Pedro Barros foi prata no skate park masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Lionel Bonaventure/ AFP)
No dia 2 de novembro, a cidade de Florianópolis (SC) receberá o Park Challenge 2025, no "Bowl da Costeira". Esta será a primeira edição do evento, que coloca o Time Mundo e o Time "Braza" frente a frente, em uma disputa de performance e de técnica em cima do skate.

Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio 2020 no skate park, é um dos maiores nomes confirmados no torneio, além de embaixador do torneio. O evento passa a fazer parte do Circuito Banco do Brasil de Skate.

Cada equipe, uma representada por atletas brasileiros e outra por estrangeiros, terá dez skatistas. O duelo será baseado na dificuldade e na criatividade das manobras. Assim, tanto o nível técnico quanto o artístico serão levados em consideração nas notas, em uma competição dinâmica.

Park Challenge (Foto: Divulgação)
Park Challenge acontece de forma inédita em 2025 (Foto: Divulgação)

No skate street, Florianópolis sedia última etapa do Select Series

Street League Skateboarding Select Series (SLS Select Series) já teve duas etapas no Brasil este ano, organizadas dentro do Circuito Banco do Brasil de Skate Street. A primeira foi em Brasília e a segunda, em Saquarema (RJ). Antes da terceira e última etapa, que acontece em Florianópolis (SC), o ranking da categoria foi atualizado.

Os dois melhores colocados de cada ranking do Select Series garantem vaga em uma das etapas da SLS Championship Tour, a elite da modalidade, em 2026. A classificação considera as pontuações das duas melhores etapas de cada skatista, de forma cumulativa.

Maria Lúcia Rocha, campeã em Saquarema, lidera a tabela, com 70000 pontos. No masculino, Ivan Monteiro é o primeiro do ranking da SLS Select Series, com a soma de 50000.

