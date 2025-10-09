Skate: Pedro Barros participa de torneio mundial inédito em Florianópolis

No dia 2 de novembro, a cidade de Florianópolis (SC) receberá o Park Challenge 2025, no "Bowl da Costeira". Esta será a primeira edição do evento, que coloca o Time Mundo e o Time "Braza" frente a frente, em uma disputa de performance e de técnica em cima do skate.

Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio 2020 no skate park, é um dos maiores nomes confirmados no torneio, além de embaixador do torneio. O evento passa a fazer parte do Circuito Banco do Brasil de Skate.

Cada equipe, uma representada por atletas brasileiros e outra por estrangeiros, terá dez skatistas. O duelo será baseado na dificuldade e na criatividade das manobras. Assim, tanto o nível técnico quanto o artístico serão levados em consideração nas notas, em uma competição dinâmica.

Park Challenge acontece de forma inédita em 2025 (Foto: Divulgação)

No skate street, Florianópolis sedia última etapa do Select Series

A Street League Skateboarding Select Series (SLS Select Series) já teve duas etapas no Brasil este ano, organizadas dentro do Circuito Banco do Brasil de Skate Street. A primeira foi em Brasília e a segunda, em Saquarema (RJ). Antes da terceira e última etapa, que acontece em Florianópolis (SC), o ranking da categoria foi atualizado.

Os dois melhores colocados de cada ranking do Select Series garantem vaga em uma das etapas da SLS Championship Tour, a elite da modalidade, em 2026. A classificação considera as pontuações das duas melhores etapas de cada skatista, de forma cumulativa.

Maria Lúcia Rocha, campeã em Saquarema, lidera a tabela, com 70000 pontos. No masculino, Ivan Monteiro é o primeiro do ranking da SLS Select Series, com a soma de 50000.