Lance! Olímpico: Gui Khury busca ‘flow’ entre estilos do skate por Los Angeles

O ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 já começou. Por isso, o Lance! traz, toda sexta-feira, um perfil com atletas promissores no esporte olímpico, apresentando nomes que podem brilhar ao longo dos próximos anos. Desta vez, o destaque fica por conta do skatista Gui Khury que, aos 16 anos, transita entre as modalidades vert e park em busca do sonho olímpico.

Natural de Curitiba, o jovem foi duas vezes campeão mundial do vert, modalidade do skate que é disputada em pistas em formato de U, com paredes praticamente verticais. Como o estilo não é olímpico, Gui tem trabalhado a transição para o skate park, que é disputada em pista com formato de bowl, e integra o programa das Olimpíadas desde 2021, assim como o skate street.

— No half eu consigo fazer mais manobras técnicas, que é a minha especialidade, eu consigo girar muito fácil. O park realmente é difícil acostumar, é uma modalidade muito mais criativa, precisa usar a pista inteira, nas partes altas e baixas, tô tentando pegar esse jeito de flow, que é mais costurar a pista. Também tá sendo difícil colocar minhas manobras de aéreo e de borda pro park - analisou o skatista, em entrevista exclusiva concedida ao Lance!.

Em 2025, Gui Khury garantiu a medalha de bronze na Copa do Mundo de Skate Park em Roma e fez história ao executar pela primeira vez na história uma manobra de 900 graus em uma competição da modalidade. Ele também garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo de Ostia, na Itália, e o segundo lugar no STU Nationals, em Florianópolis.

— O park é uma modalidade em que eu ainda tô tentando me destacar, o evento (STU Pro Tour) foi muito maneiro, foi diferente. Minha temporada tá sendo dos sonhos, eu nunca fui tão bem nas competições, principalmente no half, que eu não perdi um evento. Fui bem no Mundial de Roma, de park, tô muito feliz com os meus resultados, treinando bastante - contou.

Gui Khury executou a manobra 900 em Roma (Julio Detefon / CBSk)

De olho no futuro

Gui Khury entra em ação neste final de semana pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Vert Battle, em Curitiba, enquanto segue na transição de estilos em busca do sonho olímpico.

— O nível tá muito alto, tá crescendo a cada dia, mas eu tenho treinado todo dia pra ter essa minha vaga no park. A Olimpíada é um dos meus maiores sonhos, eu tenho conseguido me destacar nos eventos, e acredito que vai dar tudo certo, mas ainda é um pouco cedo pra pensar nisso - finalizou.

