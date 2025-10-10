Verstappen credita boa fase na F1 e admite: ‘Ninguém esperava’

Max Verstappen vive uma grande fase ao lado da Red Bull ao longo das últimas etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 (F1). Desde o retorno do recesso de verão da categoria, o atual tetracampeão mundial somou 86 dos 100 pontos que estavam em jogo, reabrindo, até, uma possível briga pelo título do Mundial de Pilotos contra a dupla da McLaren. Mesmo ainda distante, o #1 reconhece o ótimo momento em pista.

continua após a publicidade

➡️ F1: jornal europeu aponta Bortoleto como opção da Ferrari para 2027

No GP da Singapura, última etapa da temporada 2025, Verstappen superou Lando Norris e Oscar Piastri tanto na classificação quanto na corrida, cruzando a linha de chegada em segundo, atrás apenas de George Russell. Nas duas provas anteriores, na Itália e no Azerbaijão, o neerlandês foi o grande vencedor.

Max Verstappen, da Red Bull, na classificação para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

— Ninguém esperava isso, para ser honesto. Mas, é claro, há razões pelas quais as coisas de repente estão funcionando melhor agora. Só não posso dizer quais são essas razões — brincou Verstappen.

continua após a publicidade

Os bons resultados, segundo o atual tetracampeão, são reflexo direto de uma mudança na filosofia da equipe, que demitiu Christian Horner em julho e promoveu Laurent Mekies, ex-chefe da Racing Bulls.

Perguntado se a melhor repentina se deve a uma mudança de filosofia ao invés de atualizações técnicas no RB21, Verstappen confirmou, apesar de reconhecer que não há um único fator nessa equação.

continua após a publicidade

— Bem, tudo ajuda, é claro, mas esse não é o motivo completo — detalhou o tetracampeão. Ao ser perguntado qual é o fator mais importante, Verstappen reforçou a mudança na abordagem.

— É uma filosofia diferente. Agora podemos ajustar o carro com mais precisão ao longo do fim de semana, e isso é o mais importante — explicou o #1 da Red Bull.

Verstappen acha que poderia ter tido início melhor na F1 2025

Olhando em retrospectiva, Verstappen analisou que o RB21 não é tão fraco quanto parecia no começo do ano e julgou que seria possível vencer mais corridas na primeira parte da temporada se tivesse começado 2025 com a filosofia atual.

— Com certeza, absolutamente — respondeu o titular da Red Bull — Isso está bem claro, sim. Mas não há nada que possamos fazer sobre isso agora — lamentou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo em uma grande fase, Verstappen ainda não se ilude e entende que é preciso trabalhar um fim de semana por vez ao invés de acreditar que o RB21 é capaz de performar bem em todo circuito.

— Você ainda precisa encontrar o acerto ideal a cada fim de semana. As diferenças são tão pequenas agora que um pequeno erro no acerto, ou qualquer outra coisa, pode ter grandes consequências. Precisamos analisar isso cuidadosamente a cada fim de semana — concluiu.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 17 e 19 de outubro no Circuito das Américas, em Austin, que é sede do GP dos Estados Unidos, a 19ª etapa da temporada 2025.