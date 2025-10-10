Verstappen aposta em Mercedes como favorita na F1 2026

A próxima temporada da Fórmula 1 (F1) promete grandes mudanças. Com novo regulamento e um grid maior, pela presença da Cadillac, muita coisa pode se transformar. Para o lado da Red Bull, as alterações são ainda maiores, já que, além das novas normas, a equipe também conta com um novo desafio, o de produzir os próprios motores. Max Verstappen não esconde que existem riscos neste contexto e sabe até em que apostar para sair na frente no ano de tantas alterações.

continua após a publicidade

➡️ F1: jornal europeu aponta Bortoleto como opção da Ferrari para 2027

Depois de sete anos de parceria com a Honda, entre 2019 e 2025, a Red Bull terá um motor totalmente novo, feito por si própria e, ao menos entre 2026 e 2030, com a parceria da Ford. Neste cenário, Verstappen aponta que a próxima temporada pode ser complicada para a equipe. Enquanto isso, é na rival de 2021, a Mercedes, que coloca as fichas.

Max Verstappen conquista pole position no GP do Ajerbaijão (Foto: Steven Tee / LAT Images / Getty Images / Red Bull Content Pool)

— É difícil dizer, mas acredito que a Mercedes estará na frente, eles sempre estão lá e sempre estão fortes, são uma companhia top. Acredito que estarão na frente, especialmente em relação ao motor — disse Verstappen à versão alemã da emissora de TV "Sky".

continua após a publicidade

— Ano que vem não será fácil com nosso próprio motor, lógico. Isso é um risco para a Red Bull, mas eles também arriscaram ao entrar na Fórmula 1, e não fizeram um trabalho ruim — acrescentou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando questionado a respeito do quão competitiva a Red Bull pode ser, esquivou:

— Estamos dando o nosso melhor. Espero que estejamos próximos, mas não sei.

Max Verstappen no campeonato da F1

Atualmente, na temporada 2025, o tetracampeão é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 273 pontos, atrás da dupla da McLaren. Oscar Piastri, em primeiro, tem 336 tentos e Lando Norris, em segundo, 314. No Mundial de Construtores, a Red Bull ocupa a quarta posição, com 290 pontos, mas sem chances de vencer, já que o título foi garantido antecipadamente pela McLaren, no GP de Singapura, com motor da Mercedes.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 retorna entre os dias 17 e 19 de outubro no Circuito das Américas, em Austin, que é sede do GP dos Estados Unidos, a 19ª etapa da temporada 2025.