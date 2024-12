Rayssa Leal está perto de mais um título mundial. A brasileira não participou das classificações neste sábado (14), mas viu a rival Coco Yoshizawa anotar 31.4 nas preliminares e garantiu a maior nota do dia. A final acontece neste domingo (15), no Ginásio do Ibirabuera, a partir das 11h15 (de Brasília). A maranhense busca o tricampeonato, já que venceu as edições de 2022 e 2023.

A brasileira deu uma “palinha”, ao completar algumas voltas na pista antes do início do evento. Rayssa foi a única skatista a agitar as arquibancadas, em cada manobra, antes da disputa.

A holandesa Roos Zwetlsloot errou a sua manobra na etapa final e garantiu as três japonesas na final: Coco Yoshizawa, Yumeka Oda e Momiji Nishiya. Além de Rayssa Leal, Liz Akama e Chloe Covell não estiveram em ação neste sábado.

Rayssa Leal no STU Rio Pro Tour, na Barra da Tijuca (Foto: Julio Detefon / STU)

Como funciona o SLS Super Crown?

O SLS Super Crown conta com 30 skatistas - 20 homens e 10 mulheres - de 10 países: Brasil, Japão, Austrália, EUA, Portugal, Canadá, França, Holanda, Colômbia e Porto Rico. Cinco brasileiros defendem o título.

A competição será no estilo das preliminares, sem rodadas eliminatórias. Três mulheres e três homens passarão das preliminares para as finais. Os Top 3 do ranking masculino e feminino vão para a decisão de domingo, com Rayssa, Giovanni e Felipe.

Cada skatista terá direito a duas voltas de 45 segundos mais cinco manobras individuais, tanto nas preliminares como nas finais. Os resultados de cada atleta serão obtidos pela soma das quatro melhores notas, sendo apenas uma nota das voltas.