Uma lenda urbana ganha vida: o skate está prestes a escrever um novo capítulo em sua história. O Red Bull Building Drop, com apoio do Governo do Rio Grande do Sul, leva Sandro Dias, ícone mundial do skate, a dropar em uma rampa gigante instalada na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na capital gaúcha, em busca de recordes mundiais.

A ação não será aberta ao público por questões de segurança, mas será possível acompanhar por meio de transmissão ao vivo nesta quinta-feira (25), a partir das 12h (de Brasília), nos canais SporTV 2 e GE TV.

O que antes fazia parte apenas do imaginário de todo gaúcho está perto de se transformar em realidade com adrenalina de sobra. O atleta dropará de alturas nunca antes alcançadas, testando os limites do que é possível. O sonho dos skatistas locais agora se transforma em realidade.

- Esse é um sonho que eu tenho há mais de dez anos, que eu compartilho com a galera do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre - e que estou me preparando para realizar. Eu estive na cidade realizando testes na rampa, tenho feito outras preparações específicas ao longo dos últimos meses, estou cada dia mais confiante. Acredito que esse momento vai ser histórico e vamos levar o skate para um patamar nunca visto antes - contou Sandro.

O projeto nasceu de um sonho do atleta de mais de uma década. De lá para cá, foram anos de estudo e meses de preparação física e técnica. Durante os treinos, Sandro usou coletes com mais de 40kg para simular os efeitos de Força-G no corpo e testou altas velocidades em pistas de asfalto para simular o impacto dos ventos e entender a estabilização do skate. Em algumas sessões, contou com o apoio de motos, que puxaram o atleta para que ele alcançasse velocidades superiores a 120km/h.

Quem é o skatista Sandro Dias, o "Mineirinho"

Com mais de três décadas de carreira, o paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, foi o terceiro skatista no mundo a acertar o 900º, sendo o primeiro a fazê-lo no meio de uma linha de competição. Essa conquista aconteceu nos X Games da América Latina, no Rio de Janeiro, em maio de 2004. Foi campeão mundial seis vezes, ganhou ouro nos X Games em 2006 e foi indicado ao Action Sports Hall of Fame em 2012. Em 2019, o hexacampeão mundial ainda protagonizou uma descida de skate na Ponte Estaiadinha, em São Paulo, a 30 metros de altura, em ação feita em parceria com a Red Bull.

Sandro Dias, o "Mineirinho", ícone do skate brasileiro e mundial (Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Aos 50 anos, segue fazendo história e se consolida ainda mais como um pioneiro do skate ao dar vida à lenda urbana de dropar um prédio "skatável", quebrando barreiras no esporte. Além das conquistas esportivas, o atleta dedica-se a projetos de impacto social por meio do Instituto Sandro Dias, em Santo André (SP), que promove o acesso ao esporte, fomenta a formação de novos talentos e prioriza o atendimento a crianças neurodivergentes. Mantém, ainda, o Sandro Dias Camp em Vargem (SP), iniciativa voltada à difusão do esporte, em especial do skate, entre o público jovem.