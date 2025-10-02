Antes da final, importante ranking do skate brasileiro é atualizado; confira
O SLS Select Series garante vaga na elite do skate em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
A Street League Skateboarding Select Series (SLS Select Series) já teve duas etapas no Brasil este ano, organizadas dentro do Circuito Brasileiro de Skate Street. A primeira foi em Brasília e a segunda, em Saquarema (RJ). Antes da terceira e última etapa, que acontece em Florianópolis (SC), o ranking da categoria foi atualizado.
Sandro Dias bate recorde na maior rampa de skate do mundo em Porto Alegre
Mais Esportes
Com Rayssa Leal, elite do skate se reúne em templo do tênis
Mais Esportes
Maria Lúcia e Ivan Monteiro conquistam títulos no skate street em Saquarema
Mais Esportes
Os dois melhores colocados de cada ranking do Select Series garantem vaga em uma das etapas da SLS Championship Tour, a elite da modalidade, em 2026. A classificação considera as pontuações das duas melhores etapas de cada skatista, de forma cumulativa.
➡️ Rayssa Leal competirá em Roland Garros; saiba detalhes
➡️ Com Rayssa Leal, elite do skate se reúne em templo do tênis
Ranking feminino
Maria Lúcia Rocha, campeã da etapa de Saquarema, lidera a tabela, com 70000 pontos. Logo atrás, vem Duda Ribeiro, com 40000. Este ano, a atleta teve a oportunidade de disputar a etapa da SLS de Brasília, quando ficou em terceiro, na competição vencida por Rayssa Leal. Daniela Vitoria fecha o Top-3, com 39015 pontos somados.
Apesar de ter vencido a primeira etapa, Isabelly Ávila aparece apenas na sétima colocação, com a soma de 25000.
Ranking masculino
Ivan Monteiro foi o campeão da etapa de Saquarema e lidera o ranking da SLS Select Series, com 50000 pontos. Sebastian Simonetto, com 46035, é o segundo. Na terceira posição, aparece Ismael Henrique, com 39340 somados.
Victor Aquino, vencedor da primeira etapa, aparece logo atrás. Com 37069 pontos, o skatista é o quarto colocado.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Etapa de Saquarema da SLS Select Series
Na disputa feminina, Maria Lúcia Rocha conquistou o primeiro lugar ao acumular 26.90 pontos. Duda Ribeiro ficou com a segunda posição, enquanto Carla Karolina completou o pódio em terceiro lugar com 24.91 pontos. A competição contou com nove skatistas pré-classificadas, além de Bianca Godoi, que garantiu sua vaga nos Trials realizados no dia anterior.
Ivan Monteiro confirmou seu favoritismo na categoria masculina ao somar 35.74 pontos. Sebastian Simonetto conquistou a segunda colocação, seguido por Wallace Gabriel na terceira posição. A competição masculina contou com nomes expressivos do cenário nacional, incluindo Otoniel Soares, que se destacou ao garantir vaga nas finais através dos Trials de sábado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias