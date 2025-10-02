Antes da final, importante ranking do skate brasileiro é atualizado; confira

A Street League Skateboarding Select Series (SLS Select Series) já teve duas etapas no Brasil este ano, organizadas dentro do Circuito Brasileiro de Skate Street. A primeira foi em Brasília e a segunda, em Saquarema (RJ). Antes da terceira e última etapa, que acontece em Florianópolis (SC), o ranking da categoria foi atualizado.

Os dois melhores colocados de cada ranking do Select Series garantem vaga em uma das etapas da SLS Championship Tour, a elite da modalidade, em 2026. A classificação considera as pontuações das duas melhores etapas de cada skatista, de forma cumulativa.

Ranking feminino

Maria Lúcia Rocha, campeã da etapa de Saquarema, lidera a tabela, com 70000 pontos. Logo atrás, vem Duda Ribeiro, com 40000. Este ano, a atleta teve a oportunidade de disputar a etapa da SLS de Brasília, quando ficou em terceiro, na competição vencida por Rayssa Leal. Daniela Vitoria fecha o Top-3, com 39015 pontos somados.

Maria Lúcia em ação no SLS Select Series em Saquarema (Foto: Divulgação)

Apesar de ter vencido a primeira etapa, Isabelly Ávila aparece apenas na sétima colocação, com a soma de 25000.

Ranking masculino

Ivan Monteiro foi o campeão da etapa de Saquarema e lidera o ranking da SLS Select Series, com 50000 pontos. Sebastian Simonetto, com 46035, é o segundo. Na terceira posição, aparece Ismael Henrique, com 39340 somados.

Ivan Monteiro em ação no SLS Select Series em Saquarema (Foto: Divulgação)

Victor Aquino, vencedor da primeira etapa, aparece logo atrás. Com 37069 pontos, o skatista é o quarto colocado.

Etapa de Saquarema da SLS Select Series

Na disputa feminina, Maria Lúcia Rocha conquistou o primeiro lugar ao acumular 26.90 pontos. Duda Ribeiro ficou com a segunda posição, enquanto Carla Karolina completou o pódio em terceiro lugar com 24.91 pontos. A competição contou com nove skatistas pré-classificadas, além de Bianca Godoi, que garantiu sua vaga nos Trials realizados no dia anterior.

Ivan Monteiro confirmou seu favoritismo na categoria masculina ao somar 35.74 pontos. Sebastian Simonetto conquistou a segunda colocação, seguido por Wallace Gabriel na terceira posição. A competição masculina contou com nomes expressivos do cenário nacional, incluindo Otoniel Soares, que se destacou ao garantir vaga nas finais através dos Trials de sábado.