Julia Kudiess define novo recorde de blocks da VNL

Após igualar com Carolana, Julia Kudiess garantiu novo recorde para a história da Liga das Nações de Vôlei (VNL) na manhã deste domingo (13). A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/20, em duelo válido pela terceira etapa do torneio. Com mais dois pontos de bloqueio, a central superou de vez a marca da compatriota na temporada de 2022.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira feminina de vôlei domina e vence Polônia pela VNL

A maior bloqueadora da edição demorou para encaixar o bloqueio perfeito no duelo contra o Japão. Apesar do forte potencial ofensivo, Kudiess só fez seu primeiro ponto de defesa no final do segundo set, em um contra-ataque japonês. Decisiva, a central brasileira voltou a fechar a porta para o Japão ao fim da terceira e última parcial.

A "timidez" na defesa de Kudiess, no entanto, não foi um problema para o Brasil, que contou com a competência da central Diana. No duelo contra o Japão, a atleta contribuiu com quatro monster blocks e é a sexta maior bloqueadora da temporada até o momento, com 26.

continua após a publicidade

Além do quesito defensivo, o poder ofensivo de Kudiess estava afiado. Quarta maior pontuadora da Seleção Brasileira, neste domingo (13), ela contribuiu com sete pontos de ataque. O destaque vai para suas chinas, que foram decisivas contra as japoneses.

A rede do Brasil é um dos principais setores com mudanças em relação aos Jogos Olímpicos de 2024. Com as ausências de Thaísa, que anunciou a aposentadoria da seleção após Paris, e de Carol, que pediu dispensa da Seleção para a Liga das Nações, Diana é a única entre as 30 inscritas para a VNL que disputou as Olimpíadas.

continua após a publicidade

Recorde de Carolana é batido na VNL

Na temporada de 2022, foi a central Carolana quem dominou as redes do Brasil e de toda a Liga das Nações de Vôlei. A brasileira brilhou nas fases classificatórias e cravou o recorde da competição com 50 pontos "apenas" de bloqueio. Além do fundamento de defesa, ela marcou 78 pontos de ataque - a 31ª maior pontuadora da edição.

Para seguir a "linhagem" de excelentes centrais brasileiras, Kudiess enfim conquistou sua oportunidade de mostrar todo o seu talento na Seleção Brasileira. Ela sofreu uma lesão no joelho direito durante jogo contra a Sérvia e não entrou mais em quadra na VNL de 2024. Na atual temporada, Julia fechou a fase classificatória com 52 pontos de bloqueio para selar o novo recorde.

Além da quantidade de jogos, o número de erros e eficiência é outra grande diferença entre as duas centrais. Enquanto Carol conta com 67 erros, Kudiess tem apenas 38 durante as 12 partidas disputadas pelo Brasil na VNL. A central do Minas também entrega muita excelência no quesito aproveitamento, com 10,29% de eficiência na temporada, contra −9,24% da compatriota em 2022.

Julia Kudiess no bloqueio em jogo entre Brasil e Polônia da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball World)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção de vôlei feminino se classifica para quartas de final da VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da Liga das Nações após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição.

As quartas de final já têm data marcada! Entre os dias 23 e 24 de julho, o Brasil volta as quadras para enfrentar o adversário do chaveamento pré-definido. O primeiro enfrenta o último nas quartas de final, o segundo colocado enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.