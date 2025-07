O surfista paranaense Yago Dora conquistou a primeira posição provisória no ranking mundial de surfe ao classificar-se para as quartas de final da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. A disputada, realizada neste domingo (13), é válida pela décima etapa da temporada 2025 da Championship Tour da World Surf League (WSL). Dora venceu o confronto brasileiro contra João Chianca por 14,57 a 13,67 pontos. Ítalo Ferreira perdeu sua bateria e se despediu da competição, enquanto Filipe Toledo garantiu a vaga no mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Tubarão interrompe disputa da repescagem na WSL em J-Bay

Na bateria contra Chianca, Yago enfrentou dificuldades durante grande parte do confronto, já que Chumbinho dominou por 27 dos 35 minutos totais. Durante esse período, Dora quebrou uma quilha de sua prancha e precisou retornar à areia para substituir o equipamento.

— Eu quebrei a quilha, senti a prancha dando uma escapada nas manobras e fui trocar. Voltei para água e tive paciência, porque eu sabia que uma onda boa iria aparecer. Deu certo e consegui voar no ar e pousar bem. Vencer nesta fase (da temporada) é muito importante — declarou Yago após sua vitória.

continua após a publicidade

Precisando de 6,97 pontos para assumir a liderança, o paranaense executou um aéreo rodado que lhe rendeu nota 9,00 dos juízes, o que garantiu a vitória. Nas quartas de final, Dora enfrentará o italiano Leonardo Fioravanti, atual décimo colocado no ranking mundial.

Filipe Toledo se destaca contra havaiano

Filipe Toledo também avançou às quartas ao superar o havaiano Barron Mamiya por 14,97 a 10,60 pontos. O paulista, que iniciou a etapa na nona posição, subiu para oitavo no ranking e manteve suas chances de classificação para o Finals. Tricampeão em J-Bay, Filipinho demonstrou domínio desde o início, ao somar 8,67 pontos em duas ondas iniciais, com 5,50 na melhor delas.

continua após a publicidade

O bicampeão mundial completou sua atuação com uma nota 7,40 após executar duas manobras aéreas. Mamiya tentou reagir com um tubo que lhe rendeu 7,10, mas não foi suficiente para superar Toledo.

Ítalo Ferreira enfrenta fase difícil

Além de Chumbinho, Ítalo Ferreira também sofreu altos e baixos na etapa de J-Bay. Após a derrota na fase classificatória, os brasileiros precisaram enfrentar a repescagem, mas acabaram levando a melhor. Contudo, o sucesso não se repetiu nas oitavas de final.

Nesta madrugada de domingo (12), Ítalo foi eliminado pelo japonês Connor O'Leary. O brasileiro começou com nota 5.50, mas viu o adversário receber 8,50 por fortes manobras. Ele precisava de 7,51 para virar, mas caiu na primeira manobra de uma boa onda e somou apenas 0,90. Com isso, foi derrotado por 12,83 a 12,33.

Brasileiros nas fases classificatórias de J-Bay

Além de Dora e Toledo, outros quatro brasileiros estiveram na fase de abertura do J-Bay pela WSL. As duas primeiras baterias contaram com Ítalo Ferreira (6,10) e Alejo Muniz (8,83), que foram superados pelo norte-americano Jake Marshall (9,23) e pelo japonês Kanoa Igarashi (13,83), respectivamente.

Horas depois, a bateria 7 contou ainda com mais dois representantes do Brasil: Miguel Pupo (12,06) e João Chianca (12,90). Apesar das boas notas conquistadas, os surfistas não conseguiram vencer o australiano Jack Robinson com 14,83 pontos.

Yago Dora e Filipe Toledo já estavam classificados

Os brasileiros Yago Dora e Filipe Toledo venceram suas baterias e avançaram para as oitavas de final da etapa na África do Sul, pela décima etapa da WSL. Campeão em Trestles, Dora atropelou os adversários com nota total de 15,83 pontos, enquanto o tricampeão de J-Bay terminou com 13,50 pontos. Ambos surfistas esperam os resultados da fase de repescagem para o início da primeira fase do mata-mata.

Durante os 30 minutos de disputa, Dora mostrou mais uma vez sua qualidade dentro do mar. O brasileiro enfrentou o sul-africano Matthew McGillivray e o japonês Connor O'Leary, que não chegaram perto de superar o atual líder do ranking da WSL. Os adversários somaram 8,70 e 7,64 pontos, respectivamente.

Na busca por um lugar entre os cinco melhores, para disputar o título da temporada, Toledo também garantiu a primeira vitória da etapa em J-Bay. Contra o havaiano Barron Mamiya (11,26) e o mexicano Alan Cleland (10,46), o brasileiro foi quem levou a melhor na bateria de abertura.

Luana Silva cai na repescagem

A brasileira Luana Silva foi derrotada pela australiana Isabella Nichols e pela havaiana Bettylou Sakura Johnson na primeira bateria da etapa em Jeffreys Bay, e precisou seguir para a fase de repescagem. A surfista não conseguiu pegar boas ondas e acabou com apenas 9,43 pontos.

Em busca de uma vaga nas oitavas, Luana enfrentou a norte-americana Carolina Marks na manhã deste sábado (12). A disputa foi acirrada, mas a brasileira ficou para trás por apenas 1,06 pontos. A vice-campeã de Saquarema marcou 10,10 pontos, enquanto Marks terminou com 11,16.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Classificado em J-Bay, Filipe Toledo em ação na WSL (Foto: Divulgação/WSL)

Brasil tem bom retrospecto em Jeffreys Bay

Com cinco títulos na África do Sul, os surfistas brasileiros contam com o retrospecto favorável nesta etapa. Filipe Toledo é quem mais levantou troféus em Jeffreys Bay, com as conquistas de 2017, 2018 e 2023, ano em que se sagrou bicampeão mundial. Gabriel Medina, fora do CT na atual temporada por lesão, protagonizou a final 100% brasileira ao lado de Ítalo Ferreira em 2019 e também saiu com o título.

➡️7 dicas para curtir a WSL em Jeffreys Bay como um verdadeiro local

Não são apenas os homens brasileiros que já levaram a melhor na etapa da África do Sul. Tati Weston-Webb, que se retirou da temporada 2025 para cuidar da saúde mental, se