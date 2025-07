A brasileira Kamilla Cardoso brilhou na vitória deste sábado (12) do Chicago Sky. Com domínio durante todo jogo, a equipe derrotou por 87 a 81 o Minnesota Lynx, o atual melhor time da Conferência Oeste. Ao lado de Angel Reese, a pivô foi decisiva tanto no ataque quanto na defesa para garantir o duplo-duplo e o triunfo.

continua após a publicidade

➡️ ‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos dos 30 times

Os números de Kamilla foram impressionantes, com 17 pontos, 15 rebotes e cinco assistências. De volta para o elenco titular, a brasileira não decepcionou em todos os 32 minutos em quadra. Em destaque, o toco decisivo em Courtney Williams selou a forte vitória do Sky.

Após a vitória, a atuação impressionante da brasileira aparece como um dos principais pontos do jogo pela WNBA. Em entrevista, a ala Angel Reese exaltou sua dupla com Cardoso dentro de quadra.

continua após a publicidade

— Alguém havia dito que não somos o melhor núcleo jovem da liga. Eu acho que nós somos, com toda certeza e sem dúvidas. (Nós somos) as Skyscrapers. Fazemos isso todas as noites — destacou Reese.

A dupla entre Cardoso e Reese foi, mais uma vez, grande destaque do Sky. Ambas jogadoras registraram duplo-duplo contra o Lynx na tarde do último sábado (12). Com camisa em sua homenagem em toda arquibancada, a norte-americana contribuiu com 19 pontos, 11 rebotes e quatro assistências em 34 minutos disputados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte