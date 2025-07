Seleção Brasileira Feminina de Vôlei atropela o Japão pela VNL

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei derrotou Japão em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O jogo aconteceu na manhã deste domingo (13), em Chiba, no Japão, e o Brasil venceu por 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/18, 25/20. Julia Bergmann foi a maior pontuadora da Seleção no duelo, com 14 pontos. A equipe do técnico Zé Roberto Guimarães retorna às quadras nas quartas de final pela fase final da competição.

Como foi o jogo?

1º set

A partida começou com belo ataque de Rosamaria para abrir o placar da partida. Como esperado para esse duelo, os rallys intensos marcaram presença desde o início do primeiro set, com vantagem para o Brasil. Os saques foram detalhes positivos em ambos os lados da quadra.

Para buscar a virada, o Japão encontrava poucos espaços na defesa brasileira, com destaque para a líbero Marcelle. A superioridade do Brasil na parcial não se abalou, apesar dos erros de saques no fim. Assim, a parcial foi fechada com tranquilidade por 25 a 17.

2º set

No início da segunda parcial, o Japão começou na frente, com breve vantagem de dois pontos, que logo foi recuperada pelo Brasil. A liderança brasileira no placar iniciou-se com uma excelente sequência de saques de Roberta. Apesar da força no saque, não foi "apenas" nesse fundamento que a Seleção Brasileira se destacou.

O ataque afiado das extremidades não decepcionou, tanto com Gabi Guimarães quanto Bergmann e Rosamaria, na saída. Destaque do Brasil na VNL, Julia Kudiess foi a protagonista dos pontos finais do set, com bloqueios e uma bela china para fechar a parcial em 25 a 18.

3º set

O terceiro set começou como os anteriores: com vantagem para o Brasil. O Japão correu atrás do prejuízo e diminuiu a diferença para um ponto - 6 a 5 - com uma bola de segunda de Seki. Com sua china como marca registrada, Shimamura caprichou no forte poder ofensivo para manter as asiáticas na disputa.

Foi na segunda metade da parcial que a forte defesa japonesa parece ter "voltado a vida", principalmente no fundo da quadra. Com isso, os rallys também se intensificaram. Gabi apareceu forte na reta final com uma diagonal curta absurda, seguida de um forte ataque para selar a vitória por 25 a 20.

Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0 em jogo válido pela terceira etapa da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd)

Seleção de vôlei feminino se classifica para quartas de final da VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da Liga das Nações após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição.

As quartas de final já tem data marcada! Entre os dias 23 e 24 de julho, o Brasil volta às quadras para enfrentar o adversário do chaveamento pré-definido. O primeiro enfrenta o último nas quartas de final, o segundo colocado enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.