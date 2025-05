Pela primeira vez, Rayssa Leal disputa duas etapas da SLS no Brasil

Rayssa Leal, uma das maiores skatistas do Brasil, irá disputar duas etapas da Street League Skateboarding (SLS). Como já feito em outras oportunidades, a final da SLS — o Super Crown — será em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Antes disso, a atleta marca presença na etapa de Brasília da competição de skate.

Com os eventos, os brasileiros terão duas oportunidades para acompanhar a medalhista olímpica, uma delas será gratuita. No dia 13 de julho, Brasília recebe uma prova do mundial na Esplanada dos Ministérios, sendo a primeira vez que o local recebe uma competição do tipo. Já, entre 6 e 7 de dezembro, São Paulo realiza a grande final da SLS.

Cartaz da etapa da SLS em Brasília (Foto: Reprodução / SLS)

Calendário da SLS 2025

03/05 - Miami, no Watsco Center; ✅ 23/05 - Santa Monica, no Santa Monica Pier (evento takeover); 13/07 - Brasília, na Esplanada dos Ministérios (evento takeover); 11/10 - Paris, no Stade Roland Garros; 6 a 7/12 - São Paulo (Super Crown), no Ginásio do Ibirapuera; A DEFINIR - duas etapas Spot Takeovers.

Rayssa Leal com o troféu da SLS Miami 2025 (Créditos: Reprodução/SLS)

A novidade para a etapa de Brasília é o novo formato de algumas etapas, a Spot Takeover. O formato é uma disputa de Best Tricks em que os skatistas terão sete oportunidades para realizar suas melhores manobras, com as três melhores notas sendo computadas para o resultado, sendo 30 a maior nota possível.

É a primeira vez que o Brasil recebe duas etapas da SLS no mesmo ano. Em dezembro, São Paulo é sede da SLS Super Crown World Championship. Nas três últimas etapas realizadas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Entre os homens, os campeões foram o português Gustavo Ribeiro (2022), o brasileiro Giovanni Vianna (2023) e o estadunidense Nyjah Huston (2024).