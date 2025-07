Com a questão financeira sendo elogiada até pela UEFA, o Real Madrid divulgou que a verba para uma reestruturação na equipe será de € 1,3 bilhão (cerca de R$ 8,45 bilhões). Atitude garante uma solidez no projeto que a diretoria acredita realizar com o comando de Xabi Alonso e concretiza a maior verba da história.

O time de Madrid foi o primeiro a conquistar o feito de um clube de futebol a ter um bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões) em receita, na temporada de 2023/24. Sob a direção de Florentino Pérez, a equipe arrecadou € 1,045 bilhão (R$6,79 bilhões), diferente dos € 832 milhões (R$ 5,41 milhões), conquistados na temporada anterior. Em seguida, os times que entram para lista são o Manchester City com € 837 milhões (R$ 5,44 milhões) e o PSG com € 805 milhões (R$ 5,24 milhões).

Mbappé, uma das lideranças do time no Real no Mundial de Clubes, da Fifa (Foto: Franck Fife/AFP)

Na atual temporada, já encerrada, o time teve um ganho de € 1,127 bilhão (R$ 7,33 bilhões) no orçamento, mas se espera um montante de € 1,200 bilhão (R$ 7,80 bilhões), mesmo com a equipe sendo eliminada nas quartas de final da Champions League.

Valor já foi recuperado após a participação até as semifinais do Mundial de Clubes. Caso o PSG saia vencedor do torneio, levará para casa uma bolada de € 126 milhões (R$ 819 milhões), já o Chelsea levaria € 110 milhões (R$ 715 milhões).