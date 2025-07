Brasileira supera melhor marca e garante índice mundial no salto com vara

A brasileira Juliana Campos segue fazendo boa temporada no salto com vara. Após conquistar medalha de prata em evento realizado em Atenas, há uma semana, ela voltou a competir neste domingo (13), pelo Campeonato Nacional de Clubes de Portugal e, mais uma vez, superou a melhor marca pessoal. Dessa vez, Juliana saltou 4,73m e garantiu o índice mundial da modalidade.

Juliana Campos foi a melhor da prova, válida pela segunda divisão da competição, com folga, já que a segunda colocada, a portuguesa Laurinda Moreira, atingiu apenas 3,39m. Com o resultado, a brasileira melhora seu recorde pessoal pela quarta vez na temporada. Até o início do ano, a melhor marca de Juliana era de 4,60m, obtida no Sul-Americano de 2023.

Melhor marca desde Fabiana Murer

A conquista da medalha de prata no Fly Athens, na última semana, foi histórica não apenas como recorde pessoal de Juliana Campos, mas porque ela se tornou a primeira brasileira desde a campeã mundial Fabiana Murer a saltar 4,68m.

— Ficamos em dúvida se fazia a temporada indoor, decidimos não fazer, mas fiquei ansiosa se seria suficiente só a temporada outdoor para me qualificar para o Mundial de Tóquio. Vejo que foi a melhor decisão, consegui me preparar bem e funcionou. Muito feliz de ter tomado as decisões certas e alcançado marcas que até hoje só a Fabiana conseguiu alcançar no Brasil - avaliou Juliana, na ocasião.

Referência da modalidade, a própria Fabiana Murer elogiou o desempenho de Juliana Campos, sua ex-colega de treino em São Caetano do Sul.

— Esse ano ela conseguiu melhorar a marca dela e eu fiquei muito contente de ver que ela começou a deslanchar novamente. Ela buscou esse resultado, esteve na Olimpíada (Paris 2024). Eu vejo que o salto com vara no Brasil começa a brilhar de novo - declarou Fabiana.

Brasileira superou a melhor marca pessoal quatro vezes na temporada (Foto: Wander Roberto/COB)

Próximas competições

O principal evento da temporada do atletismo é o Campeonato Mundial, que será realizado de 13 a 21 de setembro, no Estádio Nacional de Tóquio, Japão. Antes mesmo de atingir o índice de 4,73m estabelecido pela World Athletics, Juliana já estava classificada para a competição como campeã Sul-Americana.

