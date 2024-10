Ramon Dino se garante em Las Vegas; veja como foi o segundo dia de Mr. Olympia Brasil 2024

Nesta domingo (20), aconteceu o segundo dia do Mr. Olympia Brasil 2024, em São Paulo (SP). Além das categorias amadoras, tivemos as categorias: Classic Physique e Bikini. Confira os resultados de todas as categorias:

Classic Physique Olympia Brasil 2024

Confira o top-5 da Classic Physique Olympia Brasil 2024

1- Ramon Dino

2- Livinho

3- Niall Darwen

4- Kenny Moreira

5- Lua Souza

Com o título, o maior foco de Ramon Dino é tomar o topo do Mr. Olympia. Com o maior nome da história da categoria, Chris Bumstead, aposentado, Dino se torna um dos favoritos a assumir a coroa. Nesta edição de 2024, com uma evolução da oitava para a segunda posição, Mike Sommerfield despontou como provável rival do brasleiro nos próximos anos.

Women's Bikini Olympia Brasil 2024

Confira o top-5 da Women's Bikini Olympia Brasil 2024

1- Vania Auguste

2- Alice Rocha

3- Reijuana Harley

4- Jessica Wilson

5- Nivea Campos

Com domínio estrangeiro, a americana Vania Auguste garantiu vaga para o Mr. Olympia 2025. Única brasileira dentro do top-5 foi Nivea Campos.

Women's Wellness Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Women's Wellness Overall:

Bia Catussatto

Karla Amâncio

Men's Physique Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Men's Physique Overall:

Michel Costa

Tárcio Pimentel

Michel Velozo

Women's Bikini Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Women's Bikini Overall: