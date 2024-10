Ramon Dino revela time do coração e se compara a Messi e Neymar

(Foto: Reprodução / renan4fitclub)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 21:06 • São Paulo (SP)

Ramon Dino conquistou o título da Classic Physique no Mr. Olympia Brasil 2024, neste domingo (20), em São Paulo (SP). Uma semana depois de ser top-4 em Las Vegas, o brasileiro conseguiu a vitória em casa e a vaga para a próxima edição do maior evento de fisiculturismo do mundo.

Em entrevista coletiva após o show, Ramon Dino foi perguntado sobre o seu time do coração e com qual ele jogador se compara. O atleta respondeu que a mãe dele queria que ele fosse vascaíno, mas é torcedor do Flamengo.

- Minha mãe queria que eu fosse vascaíno, mas eu sou flamenguista - revelou o fisiculturista, que logo depois foi questionado sobre qual jogador de futebol ele se compararia.

- É muita responsabilidade, mas vamos colocar aí um Messi, Neymar, Cristiano, os melhores. Ronaldinho também, mas é meu primo, né (risos) - brincou Ramon.

(Foto: Rodrigo Dod/Saveget)

Com o título, o maior foco de Ramon Dino é tomar o topo do Mr. Olympia. Com o maior nome da história da categoria, Chris Bumstead, aposentado, Dino se torna um dos favoritos a assumir a coroa. Para a edição de 2025, Cbum deu uma declaração logo após o sexto título e anúncio da aposentadoria.