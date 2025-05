Ramon Dino impressiona no guest pose no Pittsburgh Pro; veja vídeo

Ramon Dino foi uma das atrações principais do guest posing do Pittsburgh Pro, nos Estados Unidos, neste domingo (11). O brasileiro chamou atenção mais uma vez com sua forma física e reforçou o favoritismo para a temporada.

O evento reuniu grandes nomes do fisiculturismo mundial, como Samson Dauda — atual campeão do Mr. Olympia Open —, Ruff Diesel, vencedor da Classic Physique no Pittsburgh Pro 2024 e vice do Olympia em 2020 e 2021, além de Mike Sommerfeld, que ficou em segundo na Classic Physique do Mr. Olympia deste ano. Wesley Vissers e Matt Greggo também participaram da exibição.

Veja vídeo de Ramon Dino no guest pose

Ramon Dino, fisiculturista brasileiro (Foto: Reprodução / Instagram)

Outros resultados

O fisiculturista americano Derek Lunsford confirmou seu favoritismo na categoria Open em Pittsburgh 2025. Em segundo lugar, ficou Nick Walker, que surpreendeu os jurados após ficar fora nas duas temporadas passadas. A disputa foi acirrada e o critério de desempate utilizado foi o conjunto da apresentação. Em quarto lugar ficou William Bonac e em terceiro, Martin Fitzwater, que comemorou muito o posto.

O campeão tem como um dos treinadores o brasileiro Fabricio Pacholok, campeão da Estreantes Class I de 2010 e vice-campeão estadual de 2011.

Programação de domingo

Após os NPCs - Pré-julgamento de todas as divisões Pro da IFBB (Women Physique/Wellness/Figure/Bikini)

18h (de Brasília) - Finais de todas as divisões Pro da IFBB (Women Physique/Wellness/Figure/Bikini)

Após os IFBBs PRO - Finais de todas as divisões mundiais dos NPCs (Fitness/Women Physique/Figure/Wellness/Bikini/Fit Model)

