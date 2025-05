Pittsburgh Pro: brasileiros pegam pódio e Erin Banks vence a Men’s Physique

Os fisiculturistas brasileiros Vitor Chaves e Edvan Palmeira conquistaram o segundo e terceiro lugar no Pittsburgh Pro, nos Estados Unidos, neste sábado (10). O primeiro lugar ficou com o Erin Banks, que já venceu o Arnold Classic OHIO em 2023 e foi vice em 2022 e 2024, além do Mr. Olympia em 2022.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O evento aconteceu no Centro de Convenções David L. Lawrence, em Pittsburgh, nos EUA, e os brasileiros surpreenderam ao realizar boas apresentações ao longo das finais.

Pódio da categoria Men's Physique (Foto: Reprodução Instagram)

Caike Pro fica fora do pódio na categoria Classic

O fisiculturista brasileiro Caike Pro estreou na categoria Classic Physique em Pittsburgh Pro e ficou fora do pódio no mundial. Apesar do resultado não ter sido o esperado, Caike fez uma boa apresentação, mas não foi páreo para o campeão Ruff Diesel, que levou o título em 2025.

continua após a publicidade

Caike teve um desempenho positivo nos confrontos e na apresentação individual, mas a quinta colocação mostrou que, mesmo com uma estreia promissora, ainda há detalhes a serem aprimorados durante a preparação para os próximos eventos. O brasileiro precisará de mais tempo para desenvolver seu físico e consolidar a massa muscular adquirida na transição da Men's Physique para a Classic Physique.

Programação de domingo do Pittsburgh Pro

10h (de Brasília) - Pré-julgamento de todas as divisões mundiais dos NPCs (Fitness/Women Physique/Figure/Wellness/Bikini/Fit Model)

Após os NPCs - Pré-julgamento de todas as divisões Pro da IFBB (Women Physique/Wellness/Figure/Bikini)

18h (de Brasília) - Finais de todas as divisões Pro da IFBB (Women Physique/Wellness/Figure/Bikini)

Após os IFBBs PRO - Finais de todas as divisões mundiais dos NPCs (Fitness/Women Physique/Figure/Wellness/Bikini/Fit Model)

A competição acontece nos dias 10 e 11 de maio e terá transmissão ao vivo do ➡️ canal oficial da Max Titanium no YouTube.

Brasileiros no Pittsburgh Pro 2025: