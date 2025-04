Ramon Dino comenta treinos com seu novo coach de poses: ‘Esse vai ser o diferencial’

Visando herdar a coroa da Classic Physique, deixada por Cbum, Ramon Dino adicionou um profissional de suma importância para a sua preparação para o Mr. Olympia de 2025. André Pierin, mais conhecido com André Pajé, é um renomado coach de poses, que somará no estafe do brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o "menino do Acre" deu um panorama a respeito das escolhas das poses, treinos de coreografia e mindset de campeão. Vejo o trecho completo acima.

Treinos de pose com André Pajé

Ramon Dino falou sobre o seu primeiro contato com André Pajé, e revelou o que sentiu no momento em que Pierin fazia os ajustes em suas poses, na primeira sessão de treinamentos, postada no canal de sua patrocinadora de suplementos.

- Cara, assim, tem uma diferença de todas as preparações, que eu nunca fiz um off prolongado. Após o Olympia eu sempre me preparava diretamente já para o Arnold Classic. Então, como eu não fui no Arnold esse ano, eu consegui fazer um off, estou conseguindo fazer um off mais prolongado, e isso já vai trazer um diferencial. E as poses mais encaixadas e bem trabalhadas, eu tenho certeza que a surpresa não vai ser só no shape, mas sim na nossa apresentação em palco. Na nossa primeira aula as poses já melhoraram bastante, e eu acredito que no final do ano esse vai ser o diferencial, não só o shape, mas sim as poses e a nossa apresentação, sabe? - declarou Ramon Dino.

Qual a "pose clássica favorita" de Ramon Dino?

Ramon também revelou qual será a escolha para a "pose clássica favorita", no Mr. Olympia de 2025. Dino fez uma análise sobre qual pose se encaixa melhor no seu físico.

- A minha pose é a pose da vitória do crucifixo, que você expande os seus braços, expande a dorsal, a cintura fica bem amarradinha, o shape fica em X, fica bem interessante, e eu sempre gostei dessa pose, parece que ela chama a atenção do público, tipo, cheguei, eu tô aqui. Eu acho que essa pose sempre foi uma das melhores poses que eu tenho, exatamente por eu ter os antebraços bem favorecidos pra essa pose, e, cara, vários outros atletas das antigas também já fizeram, Samir Banu e outros, então, eu acredito que é uma pose muito boa pra gente - revelou Ramon.

O Classic Physique completou a análise afirmando que a pose escolhida para a "pose clássica favorita" atrairá mais olhares em cima do palco. Ramon também fez questão de descartar qualquer possível desvantagem que a pose possa causar durante os confrontos.

- Mas aí que tá o game, exatamente, preste atenção em mim, esqueçam eles, essa é mais ou menos ali a fonte do que a gente quer fazer, é mostrar que a gente tá ali, que a gente é o único, e, tipo, não precisa olhar pra eles porque eu tô aqui exatamente pra isso - finalizou Dino.