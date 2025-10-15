Ramon Dino é recebido com festa e ‘energia caótica’ em São Paulo

Após conquistar o título do Mr. Olympia pela primeira vez no último domingo (12), em Las Vegas, o fisiculturista brasileiro Ramon Dino desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (15). Recebido com festa por familiares e fãs do esporte, o atleta causou tumulto em sua chegada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A expectativa era grande para o retorno do "Dinossauro Acreano", que se tornou o primeiro brasileiro a alcançar o topo na categoria Classic Physique da competição, considerada a Copa do Mundo do fisiculturismo. Desde as 5h da manhã, o público começou a se reunir na área de desembarque do aeroporto, com direito a faixas, bandeiras e a bateria do Movimento Verde e Amarelo, torcida organizada do Brasil.

— Você foi gigante lá fora e continua sendo nosso maior orgulho aqui dentro. Bem-vindo de volta, Dino — dizeres de faixa personalizada com a foto de Ramon Dino, exibida pela família no desembarque do atleta.

continua após a publicidade

O voo em que vieram Ramon Dino, sua esposa Vitória Viana, e o treinador Fabrício Pacholok, pousou no horário previsto, às 5h30 da manhã, mas o atleta só conseguiu cruzar o portão de desembarque cerca de uma hora depois, já que, além dos trâmites da chegada de viagem, foi bastante tietado pelos demais passageiros.

➡️Classic Physique, entenda categoria vencida por Ramon Dino no Mr. Olympia

➡️Ramon Dino conquista Mr. Olympia e torcedores vão à loucura: ‘Histórico'

continua após a publicidade

Matando a saudade da família

Totalmente focado no título do Mr Olympia, após dois vices e um quarto lugar em 2022, 2023 e 2024, Ramon Dino viajou para os Estados Unidos com um mês de antecedência para a competição. De volta ao Brasil, com a medalha de ouro no peito, ele foi recebido com lágrimas pelos filhos Ravi, de quatro anos, e Clara, de dois.

— Vim com o marido, os netos, cunhada, todo mundo junto, a gente tá com o coração a milhão. Eles acompanham tudo, sempre mas estão morrendo de saudade do pai. A agenda dele vai ficar lotada agora, mas a gente faz uma forcinha e dá tempo de curtir a família — contou Alexandra, sogra de Ramon Dino e mãe da também fisiculturista Vitória Viana.

Na emoção da chegada, sob gritos de “o campeão chegou”, Ramon mostrou o troféu e a medalha do Mr Olympia, pegou os filhos no colo e mostrou surpresa com a recepção calorosa. Ainda absorvendo a conquista inédita, ele teve poucas palavras para definir o momento.

— Tô muito feliz, é missão cumprida, uma emoção indescritível, um sentimento que não dá nem pra explicar. Eu esperava ver a minha família, mas… (se dirigindo à torcida) obrigado, gente, vocês são foda —disse.

➡️Ramon Dino usa fantasia de dinossauro para celebrar título do Mr. Olympia