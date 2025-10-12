menu hamburguer
Fora de Campo

Ramon Dino conquista Mr. Olympia e torcedores vão à loucura: ‘Histórico’

Acreano foi o primeiro brasileiro a conquistar um título na competição masculina

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
09:03
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraRamon Dino foi campeão do Mr. Olympia 2025, na categoria Classic Physique (Foto: Divulgação/Mr. Olympia)
O Brasil alcançou o topo do mundo do fisiculturismo. Ramon Dino conquistou o título do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique, na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas (EUA). Essa foi a primeira vez que um brasileiro conquistou um título do evento em uma categoria masculina.

➡️Ramon Dino entra para a história e conquista 1° título brasileiro do Mr. Olympia

Ramon era apontado como o grande favorito ao troféu após a aposentadoria de Chris Bumstead, o CBum, que conquistou o título de 2019 a 2024. No entanto, o clima era de apreensão entre os torcedores, por conta do desempenho abaixo do brasileiro na disputa do ano passado. Por isso, o público foi à loucura com a vitória de Ramon Dino no Mr. Olympia:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ramon Dino conquistou o Mr. Olympia após amargar dois vice-campeonatos seguidos para CBum, seu grande rival, em 2022 e 2023. Além disso, o brasileiro ficou apenas na quarta colocação na edição passada, após uma apresentação abaixo no palco.

O Brasil ainda teve mais duas atletas campeãs nevento. Na categoria Women's Physique, Natália Coelho levou o título, enquanto Eduarda Bezerra foi a primeira colocada na Wellness. Agora, o país acumula 14 títulos ao todo.

