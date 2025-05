Ramon Dino atualiza dieta rumo ao título do Mr. Olympia 2025; veja

Favorito à conquista do título da Classic Physique do Mr. Olympia 2025, Ramon Dino mostrou um pouco da sua rotina em vídeo postado no canal da Max Titanium no YouTube. O fisiculturista revelou sua dieta atual, passada pelo seu coach Chris Aceto. Confira o protocolo completo abaixo:

Dieta atual de Ramon Dino

1ª refeição - cinco fatias de pão com geleia e cinco ovos inteiros

2ª refeição - 300g de arroz e 250g de carne vermelha

3ª refeição - 50g de Whey

4ª refeição - 400g de arroz e 250g de salmão

5ª refeição - 300g de batata baroa e 250g de patinho

6ª refeição - 300g de arroz e 250g de frango

Total de calorias - 4460 calorias (427g de carboidrato, 437g de proteína e 99g de gordura)

Antes do Pittsburgh Pro, em março de 2025, Ramon Dino mostrou o seu protocolo de bulking (fase de ganho de massa muscular). Na época, o brasileiro registrou 124 kg na balança e estava comendo cerca de 400 calorias a mais do que a dieta atual. Confira o protocolo abaixo:

Dieta de bulking de Ramon Dino

1ª refeição - 80g de aveia, cinco fatias de pão com geleia e cinco ovos inteiros

2ª refeição (pré-treino) - 400g de arroz e 250g de carne vermelha

3ª refeição (pós-treino) - 400g de arroz e 225g de frango

4ª refeição - 350g de batata inglesa e 225g de carne

5ª refeição - Duas bananas e soro de leite (60g de Whey Protein)

6ª refeição - 300g de arroz ou três xícaras de macarrão e 225g de frango

Total de calorias - 4850 calorias (586g de carboidrato, 453g de proteína e 74g de gordura)

A nova estratégia traçada por Chris Aceto indica que Ramon Dino deu início a um "pré-contest" (período de perda de gordura) mais extenso do que o normal. Geralmente, os atletas iniciam a fase de definição do shape por volta de 12 semanas antes do campeonato. Dessa vez, o brasileiro fará em 20 semanas.

A equipe do brasileiro conta com mais dois profissionais: Fabrício Pacholok, treinador, e André Pierin, professor de poses. Com a moral renovada após o Guest Posing do Pittsburgh Pro, Ramon Dino está a poucos meses de fazer história. O fisiculturista pode conquistar o primeiro título de uma categoria masculina do Mr. Olympia para o Brasil. A competição acontecerá entre os dias 9 e 12 de outubro.