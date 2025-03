Maior nome do fisiculturismo brasileiro, Ramon Dino segue a preparação para o Mr. Olympia 2025. Em vídeo para o canal da Max Titanium, no YouTube, o atleta Classic Physique revelou seu peso atual e divulgou o plano dietético passado pelo seu preparador, Chris Aceto. Fabrício Pacholok, treinador do brasileiro, falou sobre as estratégias de treino que estão sendo usadas neste período de bulking (fase de ganho de massa muscular).

➡️ Ramon Dino revela medidas atuais do seu físico

Após a quarta colocação no último Mr. Olympia, em outubro de 2024 - resultado que gerou muita frustração tanto para o Dino, quanto para os fãs brasileiros -, Ramon ficou um tempo em off season. Esse período foi importantíssimo para o brasileiro não só recuperar a musculatura e realizar exames, mas também para fazer ajustes em sua equipe e assimilar o revés na maior competição da temporada.

Em 2025, a estrela brasileira deu "start" na sua preparação e aproximadamente um mês depois alcançou a marca de 124kg. A notícia chocou o mundo do bodybuilding e reacendeu a chama nos torcedores que acreditam em um triunfo do Dino no Mr. Olympia de 2025. No momento, Ramon está pesando 122Kg.

Periodização de treinos de Ramon Dino

1º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em puxadas)

2º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em peito)

3º treino - Perna (foco em quadríceps e estímulo em posterior)

Dia de descanso

4º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em remadas)

5º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em ombro)

6º treino - Perna (foco em posterior e glúteo, com estímulo em quadríceps)

Dia de descanso

➡️Ramon Dino revela que vai sair da categoria Classic Physique

Segundo Fabrício Pacholok, peito e costas serão o foco desta preparação. Ambos os grupos musculares foram apontados como "ponto fraco" do Ramon, no Mr. Olympia de 2024. Além disso, o treinador também revelou que o Dino está no seu limite de peso de competição (103Kg) e que, por isso, eles precisam ser estratégicos na evolução do físico.

Dieta de bulking de Ramon Dino

1ª refeição - 80g de aveia, cinco fatias de pão com geleia e cinco ovos inteiros

2ª refeição (pré-treino) - 400g de arroz e 250g de carne vermelha

3ª refeição (pós-treino) - 400g de arroz e 225g de frango

4ª refeição - 350g de batata inglesa e 225g de carne

5ª refeição - Duas bananas e soro de leite (60g de Whey Protein)

6ª refeição - 300g de arroz ou três xícaras de macarrão e 225g de frango

Ramon Dino e seu treinador, Fabricio Pacholok (Foto: Reprodução/Instagram: fabriciopacholok)

