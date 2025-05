De volta ao Brasil após um período nos Estados Unidos, Ramon Dino marcou presença no Fight Music Show 6, que aconteceu no último sábado (17), em São Paulo. O principal fisiculturista do país conversou com o Lance! sobre ascensão do esporte e a experiência do Pittsburgh Pro.

- Eu posso dizer que esse crescimento salva vidas. Muitas pessoas conhecem o seu valor através do fisiculturismo, saber que ele pode ir além de qualquer dificuldade, o fisiculturismo ensina isso. Tem preconceito de quem não conhece, mas como é uma coisa que a gente tá conseguindo deixar bem mais amplo pra todo mundo ter conhecimento, as pessoas começam a olhar diferente pro esporte - declarou.

O atleta ainda falou sobre a experiência de trabalhar ao lado de referências no esporte. Durante o período nos Estados Unidos, ele esteve com Derek Lunsford, bicampeão do Mr. Olympia, que também é treinado pelo brasileiro Fabrício Pacholok. No último domingo (11), Ramon Dino foi uma das atrações principais do guest posing do Pittsburgh Pro.

- Além de muito trabalho a gente adquire muita experiência, a gente tava com o campeão do Olympia, ele acabou ganhando o Pittsburgh Pro também. É muita motivação estar ali junto com ele, a forma como ele trabalha, a forma como ele convive com a família dele me motiva a fazer igual. Ele me ajudou a ter mais confiança em mim, a virar essa chavinha de 'eu consigo ir muito mais além' - disse.

Ramon Dino é o principal nome do fisiculturismo brasileiro (Foto: Reprodução)

Foco no Mr. Olympia 2025

Com cerca de cinco meses para o Mr. Olympia 2025, Ramon Dino desponta como o favorito a herdar a coroa da Classic Physique, do hexacampeão Chris Bumstead. O brasileiro está atualmente com o peso na casa dos 115 Kg. Seu limite no dia da pesagem é de 103 Kg.