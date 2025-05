Ramon Dino impressiona com treino inusitado; veja

Ramon Dino realizou seu último treino em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e está retornando ao Brasil, após três semanas em solo americano. Em seu canal no YouTube, o fisiculturista chocou a internet com um exercício inusitado sob os comandos do seu treinador Fabrício Pacholok. Veja a imagem abaixo:

Exercício de tríceps de Ramon Dino

Ramon Dino durante treinamento de tríceps, em Pittsburgh (Foto: Reprodução/YouTube)

Fabrício Pacholok comandou um treino de peito, tríceps e ombro de Ramon Dino. Finalizando a temporada nos Estados Unidos, o brasileiro retornará para o Brasil para dar sequência a sua preparação.

- É isso, último treino aqui em Pittsburgh, estamos voltando para o Brasil. Agora é melhorar mais ainda para o Olympia, tem muito tempo pela frente, muito trampo também e muita coisa para mudar. Logo menos estamos de volta (EUA), para fazer nossa finalização para Las Vegas - declarou Ramon Dino.

Ramon Dino em Pittsburgh

Buscando recuperar a moral e o prestígio, Ramon Dino subiu no Guest Posing, em Pittsburgh, ao lado dos seus rivais Ruff Diesel e Mike Sommerfeld. O brasileiro deu um show no palco e foi coroado como o "vencedor" da apresentação. Confira os registros do fisiculturista nos Estados Unidos:

Ramon Dino no Guest Posing de Pittsburgh Pro (Foto: Reprodução/Instagram)

Com cerca de cinco meses para o Mr. Olympia 2025, Ramon Dino desponta como o favorito a herdar a coroa da Classic Physique, do hexacampeão Chris Bumstead. O brasileiro está atualmente com o peso na casa dos 115 Kg. Seu limite no dia da pesagem é de 103 Kg.

Periodização de treinos de Ramon Dino

1º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em puxadas)

2º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em peito)

3º treino - Perna (foco em quadríceps e estímulo em posterior)

Dia de descanso

4º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em remadas)

5º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em ombro)

6º treino - Perna (foco em posterior e glúteo, com estímulo em quadríceps)

Dia de descanso

