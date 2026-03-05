Raicca Ventura espera disputa 'pesada' para defender título Mundial de Skate

Raicca Ventura chega ao Mundial de Skate em São Paulo como um dos principais nomes da disputa. Aos 18 anos, a brasileira é a atual campeã da competição e ocupa a vice-liderança do ranking mundial. Mesmo com o fator casa a seu favor, a skatista prevê uma disputa dura para se manter no topo.

Pré-classificada para as quartas de final, ao lado das atletas do top-8 do ranking, Raicca estreia apenas nesta sexta-feira (6), mas já participou de treinamentos na pista e tem acompanhado de perto os companheiros de park na disputa masculina. Na noite da última quarta-feira (4), o Brasil colocou mais seis atletas nas quartas de final.

Raicca Ventura conquistou seu primeiro título mundial em Roma, em setembro de 2024. Na ocasião, superou nomes como o das japonesas Hinano Kusaki e Mizuho Hasegawa, além da espanhola Naia Laso, que também competirão em São Paulo. Desta vez, ela também terá como adversárias as medalhistas olímpicas Arisa Trew, da Austrália, além da britânica Sky Brown.

— Acho que esse campeonato vai ser um dos mais pesados, que as meninas vão estar andando mais. Então, o nível vai estar muito alto. Vai ser bom, porque o povo brasileiro vai ver o nível do skate mundial, aqui em casa. Estou muito animada, sei que todo mundo está querendo ganhar também - contou, em conversa com a imprensa, no Parque Cândido Portinari, sede da competição.

Raicca Ventura é a vice-líder do ranking mundial (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nervosismo e fator casa

Natural de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, Raicca Ventura está totalmente em casa neste Mundial, e se sente mais confortável para encaixar suas manobras diante da torcida brasileira. Ela também admitiu que fica mais tranquila por não precisar passar pelas fase eliminatória.

— As primeiras fases parecem ser as mais difíceis. Sempre que eu estou nas primeiras fases, eu fico pensando: "Gente, se eu errar agora, ferrou, né?". Porque errar em uma semifinal é difícil, mas imagina errar em umas quartas, em uma eliminatória... A gente pensa que tinha tanto mais para mostrar - analisou.

Além de Raicca Ventura, o Brasil também será representado pelas olímpicas Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp no skate park.

