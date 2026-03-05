Após susto, Rayssa Leal volta a treinar no Mundial de Skate

Depois de dar um susto nos torcedores, Rayssa Leal voltou aos treinamentos antes da estreia no Mundial de Skate. Nesta quinta-feira (5), a brasileira foi à pista do Parque Cândido Portinari para um período de treino de 45 minutos.

Na terça-feira (3), Rayssa caiu durante o primeiro treinamento e sofreu uma torção no joelho direito. Ela recebeu atendimento médico ainda na pista e retomou a atividade sem problemas.

Na última quarta-feira (4), ela foi poupado dos treinamentos e não compareceu à pista, preocupando os torcedores. No treinamento de hoje, ela usou uma proteção na região do joelho, mas realizou as atividades sem demonstrar maiores problemas.

A estreia de Rayssa Leal no Mundial de Skate está marcada para esta sexta-feira (6), direto nas quartas de final. Além da brasileira, as demais atletas top-8 do ranking também entram direto nesta fase.

Rayssa Leal volta a treinar no Mundial de SKate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Brasil coloca mais duas skatistas nas quartas do street

Nas eliminatórias do street feminino, o Brasil teve cinco representantes nas eliminatórias, mas apenas duas avançaram. Gabi Mazetto terminou o dia em oitavo lugar, com 32.53 pontos, enquanto Maria Lúcia foi a 31ª colocada, com 21.30 pontos.

Pâmela Rosa, que retornou às competições neste Mundial, após se recuperar de uma lesão no ombro, não conseguiu executar manobras limpas e caiu nas duas voltas. Ela terminou as eliminatórias em 56º lugar, com apenas 9.44 pontos. Duda Ribeiro e Isabelly Ávila também não avançaram.

As eliminatórias foram disputadas em baterias, em que cada atleta tinha o direito de executar duas voltas para garantir um lugar entre as 32 vagas disponíveis. As atletas top-8 do ranking mundial, incluindo Rayssa Leal, entram direto nas quartas de final.