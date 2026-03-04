Com emoção de Luizinho, Brasil coloca legião do park nas quartas do Mundial de Skate
Seis brasileiros avançaram nas eliminatórias nesta quarta-feira (4)
O Brasil confirmou ser uma potência no skate park após as eliminatórias do Mundial em São Paulo, nesta quarta-feira (4). Luigi Cini, Luiz Francisco, Pedro Quintas, Pedro Carvalho, Kalani Konig e Dan Sabino avançaram às quartas de final, quando se juntarão aos compatriotas Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury, pré-classificados.
A emoção nas eliminatórias ficou por conta de Luizinho, que garantiu sua vaga na última volta da última bateria. Já era noite quando ele foi para a pista no Parque Cândido Portinari, ovacionado pela torcida nas arquibancadas. Após sofrer quedas nas duas primeiras voltas, executou uma linha perfeita na terceira, somando 72,70 pontos.
Na comemoração, extravasou bastante, do seu jeito característico. Foi para a galera e acabou até quebrando o capacete na hora da emoção. Agora, vai precisar buscar um equipamento reserva para as quartas de final.
— O problema de competir em casa é que os amigos vêm, e perdem a linha. Aí ficam gritando, dá mais pressão, você fica mais nervoso, aí quando vai ver o negócio fica gigantesco. Ficou um alarde muito grande, eu comecei a ficar muito nervoso - admitiu o skatista, após a competição.
Jovens lideram Brasil nas eliminatórias
A melhor atuação do dia entre os brasileiros veio do jovem Dan Sabino, de 17 anos, que garantiu a segunda colocação com 75.56 pontos, atrás apenas do australiano Keefer Wilson. Kalani Konig, 18, foi o quinto colocado, com 73.12.
Completaram a lista Luigi Cini, em sétimo lugar com 72.73, Luizinho, oitavo colocado com 72.70, Pedro Carvalho em 10º lugar, com 72.30, e Pedro Quintas, 14º colocado, com 67.13.
