Em mais um dia de preparação para o Masters 1000 de Madrid, que começa no próximo dia 23, João Fonseca treinou novamente nesta quinta (10). Dessa vez, com Christian Oliveira, de 25 anos, seu parceiro de treino na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro, e o goiano Luis Guto Miguel, de 16. Na terça-feira, o número 1 do Brasil e 59º do mundo bateu bola com Thiago Monteiro (94º).

- Sempre muito bom estar no Rio, em casa. Melhor ainda quando a minha agenda e a do João batem. Agora é seguir trabalhando firme e me preparar para os próximos torneios - contou Chris, por telefone, ao Lance!



Nas redes sociais, o 'veterano' do treino de quinta-feira escreveu:



'Bom treino com a pirralhada hoje'.

Número 799 do mundo nas duplas, Oliveira disputou quatro torneios Futures (abaixo dos Challengers) no ano, alcançando duas finais: em Monastir, na Tunísia, e em Badalona, na Espanha, ambos em março.

João Fonseca e Oliveira são amigos há pouco mais de seis anos

João Fonseca e Chris se conheceram há pouco mais de seis anos, quando ambos treinavam no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema.

Semana que vem, Chris vai voltar a treinar com o amigo famoso, antes de seguir para mais Futures, dois na França e dois na Itália. Mais uma vez, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira será uma inspiração para o amigo e parceiro de treino.

Ano passado, na véspera de embarcar para Jidá, na Arábia Saudita, onde conquistou o NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada, o número 1 do Brasil fez questão de prestigiar o amigo de treino em um torneio no clube onde ambos se conheceram. Na ocasião, João Fonseca presenteou Oliveira com materiais fundamentais no dia a dia de um tenista profissional: rolos de corda, munhequeiras e bonés.

continua após a publicidade

- Esse material, certamente, passaria de R$ 5 mil. Eu fui boleiro do Country 40 anos atrás, foi bem bacana. O tênis tem essa coisa boa, de unir os extremos, todos os níveis sociais, todas as classes e raças. Só o tênis para proporcionar isso - contou Glaucier Oliveira, o Pará, pai de Chris e professor da modalidade no Rio há mais de 30 anos. Seu filho mais velho, Patrick, chegou a jogar tênis universitário nos EUA e, atualmente, ensina o esporte na Cidade Maravilhosa.

Chris garante que seu ilustre parceiro de treino é um campeão não só como tenista:

- O João, dentro e fora da quadra, é um excelente garoto. Muito humilde, gosta bastante de trabalhar, muito disciplinado. Ele sabe onde quer e pode chegar, e isso é muito bacana - conta.



Christian (à esquerda), Pará, o técnico Guilherme Teixeira e João Fonseca (Foto: arquivo pessoal)

Além de Oliveira, o experiente Pedro Sakamoto, de 31 anos, é outro parceiro de treino do número 1 do Brasil. Nesta semana, o 361º do mundo furou o quali e parou na primeira rodada do Challenger da Cidade do México, quando acabou superado pelo anfitrião Alex Hernandez (534º).