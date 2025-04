Entre as principais novidades anunciadas pelo COI para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, está o aumento da quantidade de eventos de medalha. Em 2028, serão 351 eventos, 22 a mais do que teve a edição anterior, com 329. A mudança pode trazer novas chances de pódio para o Brasil, especialmente na ginástica.

Ginástica mista

A inclusão da disputa mista por equipes da ginástica artística pode ser a melhor chance de medalha para o Brasil entre as novidades. Apesar de o Comitê Olímpico Internacional ainda não ter divulgado o formato, a tendência é que a disputa seja composta por um homem e uma mulher, cada um fazendo três aparelhos, conforme testado em competições oficiais.

Com Rebeca Andrade fora do individual geral, como declarou a atleta durante os Jogos de Paris, a disputa por equipes seria uma oportunidade para ter a melhor atleta do Brasil em mais uma briga por pódio. Diogo Soares, melhor generalista brasileiro, representou os homens nas Olimpíadas de 2024 e chegou à final do individual geral.

Los Angeles terá maior número de eventos valendo medalha (Foto: Divulgação/COI)

Novos esportes

Também são novidade para Los Angeles os cinco esportes propostos pelo Comitê Organizador: Beisebol/Softbol, Críquete, Flag Football, Lacrosse e Squash. Sem tradição olímpica e com muita popularidade entre os norte-americanos, as novas modalidades devem reforçar o quadro de medalhas dos anfitriões na clássica disputa contra a China.

Nos Jogos de Paris, as duas potências tiveram uma disputa acirrada no quadro de medalhas até o último dia. Os Estados Unidos encerraram as Olimpíadas com 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 26 de bronze, enquanto a China teve 40 ouros, 27 pratas e 24 bronzes.