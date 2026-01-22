Judoca brasileiro é pego no doping em reanálise dos Jogos Rio 2016
Agência Internacional de Testes (ITA) anunciou resultado positivo de Rafael Buzacarini
O judoca brasileiro Rafael Buzacarini apareceu na lista de atletas flagrados no antidoping após reanálises de amostras referentes aos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A relação foi divulgada nesta quinta-feira (22), pela Agência Internacional de Testes (ITA), que lidera um programa independente para o Comitê Olímpico Internacional (COI) desde 2018.
Segundo a entidade, a reanálise da amostra de Rafael Buzacarini, fornecida em 9 de agosto de 2016, apresentou resultado positivo para metabólito de deidroclorometiltestosterona, substância proibida pela lista da Agência Mundial Antidoping (WADA).
Ainda de acordo com o comunicado publicado pela ITA, os atletas foram notificados sobre os casos e terão o direito de solicitar análise de amostra B. Caso a análise da amostra B seja solicitada e confirme o resultado da amostra A, ou caso a análise da amostra B não seja solicitada, os casos prosseguirão como uma violação confirmada das regras antidoping. A agência ainda afirma que os atletas serão suspensos provisoriamente por suas respectivas federações internacionais.
— As amostras foram analisadas pela primeira vez durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e apresentaram resultado negativo, de acordo com os métodos de detecção utilizados pelo laboratório credenciado pela WADA disponíveis na época. A maioria desses resultados positivos de reanálise deve-se principalmente a avanços tecnológicos, incluindo o desenvolvimento de novos métodos de detecção e melhorias na sensibilidade analítica para a detecção de novos metabólitos de esteroides, que não estavam disponíveis na época da análise inicial - justifica a ITA, no comunicado.
Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Rafael Buzacarini terminou como o 9º colocado da categoria até 100kg. Ele também integrou a delegação brasileira nos Jogos de Tóquio 2020, mas acabou eliminado na estreia.
Veja a lista de atletas notificados
Rafael Buzacarini (Brasil) - judô
Soslan Daurov (Belarus) - luta greco-romana
Esraa Ahmed (Egito) - halterofilismo
Ahmed Saad - (Egito) - halterofilismo
Aurimas Didzbalis (Lituânia) - halterofilismo
Ivan Efremov (Uzbequistão) - halterofilismo
Ivet Lalova-Collio (Bulgária) - atletismo
