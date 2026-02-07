Relembre polêmica de Justin Timberlake e Janet Jackson no Super Bowl

O show do intervalo do Super Bowl é consolidado como o maior palco da música mundial, com produções milimetricamente calculadas. No entanto, o nível de controle atual é um reflexo direto do dia 1º de fevereiro de 2004. Durante o Super Bowl XXXVIII, entre New England Patriots e Carolina Panthers, Janet Jackson e Justin Timberlake protagonizaram o que ficou conhecido como "Nipplegate", um mau funcionamento de figurino que resultou na exposição do seio da cantora por menos de um segundo, mas cujas consequências duraram décadas.

continua após a publicidade

➡️ NFL no Rio: Dallas Cowboys é confirmado na partida no Maracanã

O incidente ocorreu no final da apresentação da música "Rock Your Body". Ao cantar o verso "I'm gonna have you naked by the end of this song" (vou te deixar nua até o fim desta música), Timberlake puxou uma parte do figurino de Janet. A intenção original, segundo os artistas, era revelar uma peça de renda por baixo, mas o couro rasgou completamente. A imagem foi transmitida para cerca de 140 milhões de telespectadores, gerando uma onda imediata de protestos de grupos conservadores e uma crise sem precedentes na NFL e na rede CBS.

As Consequências Imediatas

O impacto regulatório foi imediato. A Federal Communications Commission (FCC), órgão que regula as comunicações nos Estados Unidos, recebeu mais de 500 mil reclamações formais. O órgão aplicou uma multa recorde de 550 mil dólares contra a CBS, embora a penalidade tenha sido anulada anos depois em tribunais de recurso.

continua após a publicidade

Para evitar que eventos semelhantes ocorressem ao vivo, as emissoras de TV implementaram o chamado "atraso de transmissão" (broadcast delay). Desde então, eventos ao vivo são transmitidos com alguns segundos de atraso para permitir que a equipe técnica corte a imagem em caso de imprevistos, alterando permanentemente a forma como o entretenimento ao vivo é consumido.

Justin Timberlake e Janet Jackson protagonizaram polêmica no Super Bowl XXXVIII, em 2004 (Foto: EFE/Rhona Wise)

A Disparidade no Tratamento das Carreiras

Um dos pontos mais debatidos do "Nipplegate" ao longo dos anos foi a diferença no tratamento dado aos dois artistas. Janet Jackson enfrentou um boicote massivo: suas músicas e clipes foram retirados das listas de reprodução de grandes conglomerados de rádio e TV, como a MTV e a Infinity Broadcasting. Sua carreira sofreu um declínio comercial acentuado, e ela foi desconvidada da cerimônia do Grammy daquele ano.

continua após a publicidade

Por outro lado, Justin Timberlake manteve sua trajetória ascendente. O cantor pediu desculpas públicas, mas não sofreu as mesmas sanções da indústria. Ele continuou a lançar álbuns de sucesso e, inclusive, foi convidado pela NFL para ser a atração principal do Super Bowl LII, em 2018. Essa disparidade gerou, anos depois, um movimento de revisão crítica por parte do público e da mídia, culminando em um pedido de desculpas público de Timberlake a Janet em 2021.

No ano seguinte, a cantora respondeu o pedido de desculpas do astro do pop. Janet admitiu que é difícil falar sobre a época da polêmica, mas que ela e Justin são amigos.

— Bem, toda a ênfase foi colocada em mim. E não no Justin. E Justin… Éramos amigos. E não que não sejamos agora; não temos nos falado. E eu o considero um amigo. Sou muito leal e as amizades são muito importantes para mim — revelou Janet Jackson.

➡️ Aposte na vitória do seu time favorito na NFL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial