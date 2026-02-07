GE TV tem boa audiência em primeiro ano de transmissões da NFL; veja

O Super Bowl acontecerá neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), e terá transmissão da "Ge tv". Durante a temporada, a emissora transmitiu mais de 25 partidas, conquistando bons números com o esporte norte-americano no Brasil. A grane final da NFL será disputada entre Seattle Seahawks e New England Patriots.

Lúcio de Castro: Super Bowl, 'nem o americano gosta disso'

Ao todo, foram aproximadamente 9,8 milhões de usuários assistindo às transmissões dos jogos através da "Ge tv". Além disso, a emissora conquistou uma média de quase 330 mil espectadores ao vivo por jogo durante a temporada, somando todas as partidas exibidas.

Crescimento do esporte no Brasil

Com as partidas da NFL disputadas na Neo Química Arena, casa do Corinthians, nos últimos anos, a modalidade ganhou cada vez mais espaço no coração dos torcedores brasileiros. A popularidade do esporte cresceu tanto em solo nacional, que na próxima temporada já existe um acordo para que uma partida seja sediada no Maracanã.

Partida de wild card playoffs da NFL entre Green Bay Packers x Chicago Bears (Foto:Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NFL será disputada no Rio de Janeiro

O sucesso dos jogos disputados na Arena Corinthians fez com que o Maracanã se tornasse um futuro palco do esporte norte-americano. Em 2026, o Dallas Cowboys será mandante em uma partida da competição no emblemático estádio carioca, e esse deve ser o primeiro evento de três que serão sediados no Rio de Janeiro, nos próximos cinco anos.

Vale ressaltar que, o Dallas Cowboys, é o time esportivo mais valioso do mundo, avaliado em US$ 13 bilhões (R$ 68 bilhões). Além disso, é a instituição esportiva mais famosa nos Estados Unidos entre todos os esportes.

Half Time Show 2026

Super Bowl não é só um dos eventos esportivos mais famosos do mundo, mas também um palco importantíssimo para artistas que querem se destacar ainda mais. Neste ano, o "headliner" será o cantor Bad Bunny, que recentemente se tornou o primeiro latino-americano a vencer uma das premiações mais importantes do Grammy, o "Melhor Álbum do ano".