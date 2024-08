Rafaela Silva conquistou sua segunda medalha em Olimpíadas (Foto: Jack Guez / AFP)







Publicada em 07/08/2024 - 15:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafaela Silva é um exemplo de resiliência no esporte. Após a eliminação na semifinal individual do judô na categoria até 57 kg, coube à atleta decidir a medalha de bronze na competição por equipes. A brasileira precisou vencer a italiana Veronica Toniolo no golden score para assegurar a medalha brasileira. Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira (7), no retorno ao Rio de Janeiro, a judoca revelou o que pensou quando teve sua categoria sorteada nas Olimpíadas.

- Por um momento, eu estava meio perdida. Eu lembro que, logo quando a Ketleyn (Quadros) caiu, eu pensei: "Não acredito que eu perdi uma medalha de novo". E eu achava que, quando terminasse aquela luta, ia acabar (com vitória italiana), mas eu só não lembrava a pontuação toda. Daqui a pouco, alguém fala: "Concentra aí que vocês ainda têm chance". Eu já levantei pensando: "57 kg". Geralmente, quando sorteia o atleta que vai lutar, ele permanece no tatame e o restante sai. Mas eu vi que a italiana desceu junto com a equipe para beber água e eu já pensei: "Ela está se cagando" - disse Rafaela.

A equipe brasileira foi para a decisão do golden score após sofrer o empate na última luta da prova por equipes - Ketleyn Quadros perdeu para Savita Russo. No último combate, Rafaela foi sorteada para lutar novamente contra Vaniolo, que já havia perdido para a brasileira no dia.

- Eu fiquei mais confiante ainda porque era o golden score, então qualquer pontuação já resolvia a luta, aí eu fui para definir. Durante a luta anterior, eu vi que ela me deixava numa posição confortável para entrar com o meu golpe, que era o "Ultimata", e eu aproveitei a primeira oportunidade de conseguir marcar o ponto - afirmou a medalhista de bronze.

Rafaela Silva venceu Veronica Vaniolo no golden score nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack Guez / AFP)

Esta foi a segunda medalha olímpica de Rafaela Silva. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a judoca conquistou a medalha de ouro. A atleta, inclusive, é a primeira brasileira a ser campeã olímpica, mundial e pan-americana.