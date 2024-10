Rafael Silva, o Baby, relembra grandes momentos das Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 13:56 • São Paulo (SP)

Atleta do judô, Rafael Silva conversou com o Lance! durante a COB Expo, evento organizado em São Paulo em setembro. Na entrevista "pingue-pongue", Baby relembrou grandes momentos como atleta e espectador nas Olimpíadas, contou quais são as suas inspirações e muito mais. Assista ao vídeo acima ou veja as respostas abaixo.

Qual foi o momento mais marcante que você viveu nas Olimpíadas de Paris? “A medalha por equipes, o Brasil precisava muito. Terminar a minha carreira em Olimpíadas com aquela medalha junto com a galera foi fantástico.”

Qual foi o momento mais marcante que você viveu como espectador nas Olimpíadas de Paris? “A medalha de ouro da Bia Souza. Para todos os fãs de judô, foi muito especial. Eu vi a Bia começando no clube, com 15 anos.”

➡️ ‘Incansável’, Ana Sátila relembra experiência nas Olimpíadas: ‘Foi muito desgastante’

Como você avalia as acomodações da Vila Olímpica de Paris? “Para mim, estava tudo legal lá. A galera é meio fresca, eu acho.”

Qual é a lembrança mais marcante de Olimpíadas da sua infância? “A primeira coisa que eu lembro foi o Aurélio (Miguel) lutando em 1996. Eu estava assistindo a alguma coisa, e a programação da Globo parou, porque ele estava lutando a semifinal com um polonês.”

Você conheceu algum ídolo nas Olimpíadas? “Sim, o (Novak) Djokovic, foi bem legal. Ele fez uma campanha histórica, ainda não tinha a medalha de ouro. Poder conversar com ele foi bem legal.”

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Qual é a sua maior inspiração no esporte? “Primeiro, o meu avô, que me colocou no caratê quando eu era pequeno. Depois, como todo brasileiro, o (Ayrton) Senna, por como encarava o esporte e as situações adversas.”

Qual música você gosta de ouvir antes de competir? “Eu gosto de assistir documentário no dia antes de lutar. E ouvir algumas coisas para relaxar: uma trilha meio Jack Johnson.”