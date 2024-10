Copiar Link

Atleta do arremesso de peso, Darlan Romani conversou com o Lance! durante a COB Expo, evento organizado em São Paulo em setembro. Na entrevista "pingue-pongue", ele elegeu o maior sonho, contou quais são as suas inspirações e muito mais. Assista ao vídeo acima ou veja as respostas abaixo.

Qual foi o seu momento mais marcante em Olimpíadas? "O momento mais marcante para mim foi a primeira Olimpíada, Rio-2016, quando eu consegui passar na qualificação para a final. Todo atleta sonha em estar numa final olímpica, estar entre os grandes. Foi um momento de muita alegria."

Como foi acompanhar as Olimpíadas de Paris como torcedor? "Foi muito triste, porque tive que pedir baixa uma semana antes. Assisti de casa com a minha família, chorei o tempo todo durante a prova (do arremesso de peso). A vida de atleta é assim, infelizmente."

Qual é a sua lembrança olímpica mais marcante da infância? "Quando eu comecei a fazer atletismo, meu professor de escola falou: 'Um dia, vou te ver nas Olimpíadas'. A partir daquele momento, comecei a assistir a todas as provas, inclusive do atletismo. Esse momento despertou meu interesse, foi bem legal."

Qual é o seu maior sonho no esporte? "A medalha olímpica."

Qual é a sua maior inspiração no esporte? "Todos os atletas, cada um com a sua a história. Cada um sabe tudo que sofreu para fazer história, admiro cada atleta."

Qual é a sua expectativa para as Olimpíadas de Los Angeles? "A gente vai lutar muito pela medalha. Fui quinto, fui quarto, pedi baixa na última. Na próxima, não pode escapar a medalha."

O que vai fazer no próximo ciclo olímpico? "Cuidar muito do meu corpo e da preparação para não ter nenhuma surpresa e para que consiga chegar com êxito e desempenhar tudo que a gente está preparado."

Qual música ouve antes de competir? "Nada. Coloco o fone para ficar na minha, concentrado."

O que gosta de fazer no tempo livre? "Dirigir."

Qual foi a viagem mais longa que já fez de carro? "De Pelotas para São Paulo, 1700km."