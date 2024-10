Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 07/10/2024 - 10:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Incansável. Assim ficou conhecida a canoísta Ana Sátila nas Olimpíadas de Paris. A brasileira competiu durante dez dias seguidos, e em 15 provas diferentes, o que chamou muita atenção da torcida brasileira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta admitiu que a experiência foi muito desgastante, mas celebrou a recepção do público. Assista ao trecho acima.

– É claro que foi muito desgastante. Eu entreguei tudo naquele momento, entrei para deixar meu 100%. Foi bacana todo mundo ter conseguido acompanhar a realidade que a gente vive. Eu faço três categorias, então aquilo é o que eu passo todos os dias durante os treinos. Ter recebido o carinho das pessoas que viram como é cansativo foi a parte mais especial de todas – falou Sátila.

– Eu fiquei muito feliz com a visibilidade que trouxe para o esporte. Sempre foi meu sonho ser reconhecida pelo meu trabalho e pelo amor que tenho pela canoagem – completou.

➡️ Hortência se diz aliviada com resultado da eleição do COB: ‘Seria um problema grande’

A frequência com que Ana Sátila competia em Paris foi tratada de forma bem-humorada nas redes sociais. O público brasileiro fez diversos memes com a canoísta, que gostou das brincadeiras.

– Foi um momento mágico ver que todo mundo estava curtindo muito, brincando com a situação. Foi a minha chance de colocar a canoagem em evidência – disse.

➡️ Aos 33 anos, Caio Bonfim ainda vê aposentadoria longe: ‘Gosto muito de competir’

Ana Sátila terminou em quarto lugar na Canoagem Slalom (caiaque), melhor desempenho da história do Brasil. Além disso, ficou na quinta posição na canoa e em oitavo no caiaque cross. Apesar de ter saído sem medalhas, a brasileira ficou orgulhosa do desempenho.

– É uma luta muito grande para conquistar isso. As pessoas não têm ideia do sacrifício que colocamos todos os dias só para chegar lá (nas Olimpíadas). Eu não sou dessas que fala: “Ah, não, importante é participar”, muito pelo contrário. Meu pai sempre colocou em mim essa mentalidade de que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Eu não aceito e não gosto de perder – afirmou.

– Depois de um processo após os Jogos, eu vejo o quão importante foi meu resultado, o quarto lugar. Eu estou entre as melhores do mundo, foi uma questão de detalhes que a gente vai ajustar para Los Angeles – disse a canoísta.

Ana Sátila em ação nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Luiza Moraes / COB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por que Ana Sátila participou de tantas provas nas Olimpíadas?

Ana Sátila começou a carreira tendo como carro-chefe o caiaque, mas passou a disputar a canoagem por incentivo do técnico - hoje, é onde consegue os melhores resultados. Além disso, virou competidora do caiaque cross, prova no qual os canoístas entram na água ao mesmo tempo e que estreou nas Olimpíadas em Paris.

A atleta confessou que não foi fácil tomar a decisão de participar das três provas, mas não se arrepende de ter feito essa opção, ainda que tenha sido uma experiência desgastante.

– Eu confesso que foi uma decisão difícil, mas não duvidei em nenhum momento, porque outras meninas faziam. É desgastante, é difícil, mas é possível. É uma questão de se adaptar e se conhecer – falou.