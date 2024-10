Arthur Nory comenta falha nas Olimpíadas e celebra resultados da ginástica

Atleta da ginástica artística, Arthur Nory conversou com o Lance! durante a COB Expo, evento organizado em São Paulo em setembro. Na entrevista "pingue-pongue", o ginasta relembrou grandes momentos como atleta e espectador nas Olimpíadas, contou quais são as suas inspirações e muito mais. Assista ao vídeo acima ou veja as respostas abaixo.

Qual foi o momento mais marcante que você viveu nas Olimpíadas de Paris? “Estar lá foi bem marcante, porque o processo que a gente fez de classificação, convocação foi muito intenso. E quando acabei falhando na minha série, me marcou muito, foi um baque. Eu estava muito bem, treinando muito bem, mas aconteceu e me fortaleceu.”

Qual foi o momento mais marcante que você viveu como espectador nas Olimpíadas de Paris? “Foi a ginástica feminina, que fez e está fazendo história. A medalha por equipes e todos os excelentes resultados da Rebeca foram muito marcantes. Eu acompanhei de perto a evolução da ginástica, sou um fã.”

Qual é a sua maior inspiração no esporte? “Jade (Barbosa), Rebeca (Andrade), Simone (Biles).”

Qual é a lembrança mais marcante de Olimpíadas da sua infância? “Da Daiane (dos Santos), quando eu comecei a assistir em Atenas (Olimpíadas de 2004). Isso me despertou a paixão pela modalidade. Eu lembro do Brasileirinho (solo) e do passo para fora na final do solo. Eu chorei demais nesse dia, tinha 10 anos.”

Qual é a sua expectativa para as Olimpíadas de Los Angeles? “A gente quer se classificar por equipes, ainda tem quatro anos. Eu quero estar 100% comigo mesmo, de corpo e cabeça, seguro, feliz para buscar uma final, uma medalha.”

O que você mais gosta de fazer no tempo livre? “Eu gosto de ficar sozinho, tranquilo, assistir outras modalidades. Mesmo no tempo livre, consumo muito esporte, sou viciado.”

Qual música você gosta de ouvir antes de competir? “No treino, música pop do momento ou um rock antigo, nacional, aquelas que todo mundo canta.”