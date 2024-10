Rafaela Silva relembra Olimpíadas e conta curiosidades; assista

Atleta do judô, Rafaela Silva conversou com o Lance! durante a COB Expo, evento organizado em São Paulo em setembro. Na entrevista "pingue-pongue", a medalhista olímpica relembrou grandes momentos como atleta e espectadora nas Olimpíadas, contou quais são as suas inspirações e muito mais. Assista ao vídeo acima ou veja as respostas abaixo.

continua após a publicidade

Qual foi o momento mais marcante que você viveu nas Olimpíadas de Paris? “Com certeza, a nossa conquista na equipe mista, medalha inédita para o judô brasileiro.”

Qual foi o momento mais marcante que você viveu como espectadora nas Olimpíadas de Paris? “Eu acredito que todo mundo vibrou junto com as meninas do vôlei de praia (Duda e Ana Patrícia) contra o Canadá (final olímpica).”

continua após a publicidade

➡️ ‘Incansável’, Ana Sátila relembra experiência nas Olimpíadas: ‘Foi muito desgastante’

Como você avalia as acomodações das Olimpíadas de Paris? “Depois de uma Olimpíada tão boa (Rio-2016), que o Brasil entregou tanta coisa, todo mundo esperava de novo. Quando tem alguma coisa que não corresponde às expectativas, as pessoas tendem a criticar. Mas em relação às competições, pelo menos no judô, tudo correu bem: transporte, comida...”

Qual é a lembrança mais marcante de Olimpíadas da sua infância? “Com 14, 15 anos, a conquista da Ketleyn Quadros.”

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte,

Qual é a sua maior inspiração no esporte? “Quando eu comecei, não tinha muitas referências. Mas acredito que a minha irmã, três anos mais velha, que também mudou para o judô, entrou para a Seleção e viajou para outros lugares do mundo foi a minha primeira referência.”

continua após a publicidade

Qual é a sua expectativa para as Olimpíadas de Los Angeles? “Está perto, quatro anos passa rápido. O coração segue batendo para buscar essa vaga e representar o Brasil mais uma vez.”

Qual música você gosta de ouvir antes de competir? “Minha playlist é muito eclética: tem rock, música evangélica, pagode, funk.”